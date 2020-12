Allemagne: doublé de Lewandowski et le Bayern Munich reprend la tête à Leverkusen

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le Bayern Munich est allé battre sur le fil le Bayer Leverkusen grâce à un doublé de l'inévitable Robert Lewandowski (2-1), samedi dans le duel au sommet de la 13e journée du Championnat d'Allemagne, dont les Bavarois ont repris les commandes aux dépens de leur adversaire du jour.

Lewandowski domine plus que jamais le classement des buteurs (17 buts) de la Bundesliga au terme d'une semaine phare, marquée par sa désignation comme joueur de l'année 2020 jeudi lors de la remise des prix Fifa "The Best".

Les joueurs du Bayer Leverkusen, qui restaient sur une victoire (4-0) mercredi dans le derby du Rhin, ont pris le jeu à leur compte dès la première période et sur un centre, l'attaquant Patrik Schick, parfaitement équilibré, a ouvert le score d'une reprise de volée puissante (13e, 1-0).

Robert Lewandoski a ensuite profité d'une incompréhension sur un centre de Müller entre le défenseur de Leverkusen Jonathan Tah et le gardien Lukáš Hrádecký pour égaliser de la tête dans le but vide, inscrivant son 16e but de la saison.

Dans une seconde période débridée, les Bavarois se sont davantage livrés et Serge Gnabry aurait pu tromper Lukáš Hrádecký dont la main ferme a stoppé la bonne frappe du pied gauche de l'international allemand (67e).

Dans les arrêts de jeu, Lewandoski a récupéré un ballon mal négocié par Jonathan Tah avant d'ouvrir son pied pour tromper le portier de Leverkusen et signer une 17e réalisation en Championnat (90+3, 2-1).

Les Bavarois mettent fin à l'invincibilité du Bayer Leverkusen en Bundesliga cette saison (12 matches sans défaite) et infligent leur deuxième défaite de la saison, toutes compétitions confondues, aux hommes de Peter Bosz.

