Italie: soirée tranquille pour Ronaldo et la Juventus à Parme

Rome (AFP)

La Juventus s'est facilement imposée à Parme (4-0) samedi lors de la 13e journée de Serie A, avec un doublé de Cristiano Ronaldo qui lui permet de prendre seul la tête du classement des buteurs avec 12 buts.

Avec 756 buts en matches officiels, CR7 se rapproche toujours plus des 767 buts attribués au "roi" Pelé dans les rencontres officielles (pour plus de 1.200 buts tous matches confondus). Une façon pour le Portugais de ne pas laisser toute la lumière du jour à son rival Lionel Messi, qui a rejoint samedi le Brésilien dans la légende avec 643 buts marqués pour un même club (Barcelone pour l'Argentin, Santos pour Pelé).

Ronaldo a d'abord usé de son impressionnante détente verticale pour inscrire de la tête le deuxième but turinois (26e), sur un centre d'Alvaro Morata, puis a décoché une frappe tendue du gauche en angle fermé (48e) pour le 3-0 qui a éteint les ultimes espoirs de Parme en début de seconde période.

Morata a conclu la promenade des Bianconeri de la tête (86e), quelques minutes après le remplacement de CR7.

Mais la belle soirée de la Juve, qui rejoint provisoirement l'Inter Milan à la deuxième place du classement, à un point de l'AC Milan, a aussi été celle de deux "ex" Parmesans.

Dejan Kulusevski, d'abord, a ouvert la marque sans opposition au milieu de la surface (23e). Le Suédois de 20 ans n'a pas célébré son troisième but de la saison sur cette pelouse où il a tant brillé la saison dernière.

L'autre grand revenant était Gianluigi Buffon. Le recordman des apparitions en Serie A a fêté son 653e match de championnat italien, quelques semaines seulement après le 25e anniversaire de ses débuts, à 17 ans, sous le maillot de Parme (19 novembre 1995 contre l'AC Milan, 0-0).

Pour son tout premier match, il avait gardé sa cage inviolée face à des attaquants du calibre de Marco Simone, Roberto Baggio ou George Weah. Samedi soir, les adversaires étaient sans doute moins prestigieux mais "Gigi" Buffon s'est montré tout aussi intraitable sur les tentatives du Slovaque Juraj Kucka (15e, 50e) et la frappe vicieuse de Bruno Alvès (63e).

Lui aussi aura rempli son contrat: quitter le terrain sans prendre de but, comme il y a une dizaine de jours à Barcelone (3-0), un match à l'issue duquel son entraîneur (et ex-coéquipier) Andrea Pirlo avait fait une mise au point plus que jamais d'actualité: "Il ne joue pas parce que c'est mon ami, il joue car c'est un monument du football mondial."

© 2020 AFP