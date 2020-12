Real Madrid: les progrès de Benzema dus à son "travail" et son "implication", selon Zidane

L'entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane félicite l'attaquant Karim Benzema après un but contre l'Athletic Bilbao, le 15 décembre 2020 au stade Alfredo Di Stefano

Madrid (AFP)

La progression de l'avant-centre français du Real Madrid Karim Benzema est due à son "travail", à son "implication" et à son "assurance", a souligné son entraîneur Zinédine Zidane samedi, en conférence de presse avant le déplacement à Eibar dimanche (21h00) en championnat.

Interrogé sur les raisons du niveau de jeu affiché par Benzema, Zidane a répondu qu'il s'agissait "simplement - et c'est le plus important - (de son) travail au quotidien, (de) l'implication qu'il met dans tout ce qu'il fait". "Il a pris de l'âge, il a aussi beaucoup d'assurance en lui", a ajouté le Français.

"Après, c'est son jeu, les qualités, il les a toujours eues. Le problème, c'est qu'on a beaucoup discuté sur le fait que, de temps en temps, il ne marquait pas... Il est en train de prouver par son jeu, et peut-être là dernièrement maintenant par ses buts, qui sont peut-être plus importants pour d'autres personnes mais pas pour moi, que c'est un joueur complet, et qu'il est le joueur qu'il est pour tous les +aficionados+".

Benzema sort d'une de ses meilleures saisons statistiques avec le Real Madrid en 2019-2020 (27 buts et 11 passes décisives en 48 matches toutes compétitions confondues), et a été élu meilleur joueur de la saison passée par le journal Marca.

"KB9" a marqué un doublé de la tête contre le Borussia Mönchengladbach, lors de la 6e et dernière journée de la phase de groupes de Ligue des champions le 9 décembre, pour qualifier le Real Madrid pour les 8es de finale, puis a enchaîné un derby de haute volée contre l'Atlético Madrid le week-end dernier.

Il a encore permis aux Madrilènes de s'imposer contre l'Athletic Bilbao en match avancé de la 19e journée de championnat mardi, ce qui a fait dire à Zidane, après le match, que selon lui, Benzema est "le meilleur" avant-centre français de l'histoire.

"Zizou", qui a pu garder sa place sur le banc merengue notamment grâce aux performances de son avant-centre fétiche, aurait-il aimé pouvoir jouer aux côtés de Benzema ? "Oui, bien sûr que oui. Mais malheureusement, ça ne peut pas se faire. Ou alors je peux le faire, mais en marchant", a conclu "ZZ" dans un sourire.

