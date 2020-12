Boxe: "Canelo" Alvarez bat Smith et s'empare des titres WBA et WBC des super-moyens

Publicité Lire la suite

Los Angeles (AFP)

Le Mexicain Saul "Canelo" Alvarez, dominateur tout au long des douze rounds, a battu le Britannique Callum Smith aux points, pour unifier les titres WBA et s'emparer de la ceinture WBC vacante des poids super-moyens, samedi à San Antonio (Texas).

S'il n'a pas réussi à envoyer au sol son courageux et très résistant adversaire, "Canelo" a sans conteste mérité sa victoire, les trois juges étant unanimes dans leur décision (119-109, 119-109, 117-111).

La différence de taille (16 cm) en faveur de Smith n'y a rien fait: Alvarez a touché 209 fois son adversaire, qui lui a rendu 97 coups sans perturber la pression mise par le Mexicain, apparu comme un boa constrictor serrant toujours un peu plus sa proie.

Considéré comme un des meilleurs boxeurs du monde toutes catégories confondues, "Canelo" n'a cependant pas pu mettre Smith KO, malgré plusieurs assauts impressionnants.

Au 4e round, il a passé son jab du droit entre les gants du Britannique qui a chancelé. Et au 9e, on se demande comment ce dernier a su rester sur ses jambes - certes un peu retenu par les cordes - en encaissant crochets et uppercuts qui en auraient assommé plus d'un.

Au bord de la rupture, sachant que la défaite serait inéluctable au comptage, il a tout de même tenté quelques enchaînements, qui n'ont que trop peu touché Canelo, excellent en esquives.

- Retrouvailles avec Golovkin ? -

A la dernière reprise, Alvarez a bien tenté de parfaire son combat en cherchant à en finir, mais là encore Smith, short maculé de sang, a serré les dent, avant de sourire dans les dernières secondes: lui qui n'est jamais allé au tapis dans sa carrière resterait debout. Une autre forme de victoire, qui ne l'empêche pas d'avoir concédé sa première défaite en 28 combats.

Absent des rings depuis qu'il s'est emparé du titre WBO des mi-lourds en novembre 2019, "Canelo", également âgé de 30 ans et champion du monde dans quatre catégories différentes (super-welters, moyens, super-moyens, mi-lourds), présente désormais un bilan de 54 victoires (dont 36 avant la limite), 2 nuls et 1 défaite.

"Je me sens très bien. J'ai fait du très bon travail après 13 mois sans boxer. Je suis très heureux, je suis de retour", a commenté Álvarez, ovationné par quelque 12.000 fans autorisés à assister au combat dans l'Alamodome de San Antonio qui peut accueillir 64.000 personnes.

Désormais seul champion WBA et WBC des super-moyens, son prochain défi pourrait l'amener à redescendre chez les moyens en offrant un troisième affrontement à Gennady Golovkin, qui a conservé sa ceinture IBF des moyens vendredi en battant aisément le Polonais Kamil Szeremeta.

Le premier s'était soldé par un nul en 2017, le second par une victoire aux points de "Canelo", un an plus tard.

"Je me bats face aux meilleurs et s'il faut le refaire avec Golovkin pour que les gens puissent profiter d'un grand combat, très bien", a-t-il déclaré.

