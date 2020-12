Ryo Kiyuna, espoir japonais du karaté aux JO de Tokyo, positif au Covid-19

Publicité Lire la suite

Tokyo (AFP)

Le champion du monde Ryo Kiyuna, l'un des favoris pour remporter l'or en kata masculin aux Jeux de Tokyo, où le karaté fera ses débuts olympiques, est positif au Covid-19, a indiqué la Fédération japonaise de karaté.

Kiyuna a remporté dimanche dernier à Tokyo son neuvième championnat national japonais consécutif, un record, avant de retourner dans sa préfecture natale d'Okinawa le lendemain et de contracter le virus mardi ou plus tard, selon la fédération et des informations locales.

"A la date de samedi, il n'y a pas de signalements de fièvre et d'autres symptômes rapportés par les 30 concurrents - à l'exception de Kiyuna - qui ont participé au championnat du Japon le dimanche 13 décembre", a déclaré la fédération sur son site web, ajoutant que la santé des autres membres et des entraîneurs faisait l'objet de contrôles.

Les 12 personnes qui ont été en contact étroit avec Ryo Kiyuna feront les tests du coronavirus lundi, a-t-elle indiqué.

Le triple champion du monde, âgé de 30 ans, a eu une légère fièvre vendredi matin, a rapporté l'agence de presse Kyodo News, citant son entraîneur Tsuguo Sakumoto, ajoutant que Kiyuna était en convalescence à son domicile, sans symptômes graves et qu'il avait conservé son appétit.

Les athlètes de la discipline du kata sont évalués sur leur capacité à exécuter des coups chorégraphiés de techniques de karaté.

