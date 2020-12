Vendée Globe: Bestaven creuse l'écart à l'entrée du Pacifique

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Yannick Bestaven a creusé l'écart sur ses poursuivants directs Charlie Dalin et Thomas Ruyant dimanche en tête du Vendée Globe, grâce à des conditions favorables, avant de se lancer dans la longue traversée de l'Océan Pacifique.

Le leader du tour du monde en solitaire et sans escale compte désormais 129,6 milles (240 km) d'avance sur son dauphin Charlie Dalin (Apivia) et 171,5 milles (318 km) d'avance sur Thomas Ruyant (LinkedOut), en troisième position.

Le skipper français sera le premier dimanche à laisser derrière lui la longitude de l'île Chatham, dernier îlot néo-zélandais, avant de s'attaquer l'Océan Pacifique avec dans le viseur, le troisième et dernier cap de la course, le Cap Horn.

Bestaven (Maître Coq IV) bénéficie de conditions météorologiques plus favorables que celles dans lesquelles navigue Charlie Dalin, et cela n'est pas sans conséquence sur sa vitesse moyenne : il est sorti des longitudes de la Nouvelle-Zélande à 14 nœuds de moyenne lors des dernières 24 heures, contre 11,4 nœuds pour son poursuivant.

"Je me retrouve dans un système un peu décalé par rapport à Yannick", déplorait Dalin dimanche matin, agacé par une mer trop calme à son goût, qui lui a pourtant permis de récupérer après des journées compliquées.

L'ancien leader de la course a dû stopper son avancée en début de semaine pour fabriquer une cale de fortune afin de réparer son foil, un appendice latéral qui permet de s'élever au-dessus de l'eau pour prendre de la vitesse, endommagé par une avarie.

Dalin longe la zone d'exclusion antarctique (ZEA) qui limite sa trajectoire au sud, alors qu'un anticyclone barre la route plus au nord. "Cette bulle se déplaçant vers l'Est, on va rester un peu bloqué dans ce petit couloir qui ne donne pas d'issue", explique-t-il. "Quand la bulle va s'approcher de nous, le couloir va devenir plus étroit, moins venté."

- Avantage aux poursuivants -

Des conditions qui pourraient avantager le deuxième groupe, qui s'étire de la quatrième place de l'Allemand Boris Herrmann (Seaexplorer-Yacht Club de Monaco) à 388 milles (718 km) jusqu'à la huitième position de sa compatriote Isabelle Joschke (MACSF), à 592,2 milles (1096 km).

Louis Burton (Bureau Vallée 2) tente tant bien que mal d'avancer vers l'île Macquarie où il sera à l'abri pour réparer son navire, endommagé depuis le milieu de la semaine.

Il est désormais relégué à la dixième place à 675,4 milles (1251 km) de Bestaven et continuera à perdre du terrain, le temps d'effectuer les réparations nécessaires.

L'un des grands favoris au départ des Sables d'Olonnes début novembre, Jérémie Beyou (Charal), continue de refaire son retard après avoir dû faire demi-tour à cause d'une avarie et être reparti neuf jours après ses concurrents.

"Mon objectif à long terme est d'avancer correctement tout en gardant un bateau en bon état jusqu'au Cap Horn. Je veux qu'il soit à 100% de son potentiel pour la remontée de l'Atlantique pour pouvoir profiter à fond de chaque option et ne pas regretter", prévoyait le 21e du classement dimanche matin.

© 2020 AFP