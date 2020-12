NBA: les Français, deuxième plus gros contingent de joueurs étrangers

Le jeune Français Killian Hayes, rookie des Pistons, contre les New York Knicks en match de pré-saison à Detroit, le 13 décembre 2020

Los Angeles (AFP)

Avec neuf joueurs inscrits dans les effectifs des franchises, la France constitue le deuxième plus gros contingent de basketteurs étrangers cette saison en NBA, qui en compte 107 au total, a indiqué mardi la ligue nord-américaine.

Pour la 7e saison consécutive, le Canada reste le premier pourvoyeur de joueurs non-américains, battant le record pour un même pays (17), dans une liste où 41 nationalités sont recensées.

Derrière se trouvent donc neuf "Frenchies": Rudy Gobert à Utah, Nicolas Batum aux Clippers, Evan Fournier à Orlando, Frank Ntilikina à New York, Killian Hayes et Sekou Doumbouya à Détroit, Timothé Luwawu-Cabarrot à Brooklyn, Vincent Poirier à Philadelphie et Théo Maledon à Oklahoma City.

Deux autres sont susceptibles de faire grossir cette colonie, car ils sont liés à des franchises par un "two way contract", une sorte de CDD qui leur permet de jouer jusqu'à 50 matches. Durant cette période, ou à son terme, le joueur se voit proposer un contrat classique, sinon, faute d'avoir convaincu, il ira en G-League avec l’équipe affiliée à la franchise. Sont concernés Killian Tillie avec Memphis et Adam Mokoka avec Chicago.

Les autres pays les plus représentés sont l'Australie (8), la Serbie et l'Allemagne (6).

L'Afrique quant à elle reste sur ses standards élevés avec 14 joueurs.

Enfin, les franchises comptant le plus d'internationaux dans leur effectif sont les Washington Wizards (7), suivis par les Dallas Mavericks et Denver Nuggets (6), ainsi que les Pelicans de la Nouvelle-Orléans, le Thunder d'Oklahoma City et les Toronto Raptors (5).

Le nombre record de joueurs internationaux (113) et de pays et territoires représentés (42) avaient respectivement été établis au début des saisons 2016-17 et 2017-18.

