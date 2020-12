Top 14: le Racing ne fait pas de cadeau à Agen

Publicité Lire la suite

Nanterre (AFP)

Peu importe ce Boxing Day version Top 14: le Racing n'a pas fait de cadeau à Agen, enfoncé 45-10, et s'est offert un festival d'essais - six - comme le bonus offensif dimanche à La Défense pour se rapprocher du leader La Rochelle.

Même avec deux entames de mi-temps délicates, même largement remaniés par rapport à l'équipe en démonstration il y a une semaine chez les Harlequins (49-7) et même repus par leur fenêtre européenne sans accroc, les Franciliens avaient encore assez d'appétit dimanche, deux jours après Noël, pour infliger une 12e défaite consécutive à Agen.

Le SUA s'approche un peu plus du record de défaites consécutives depuis le passage à une poule unique. Celui établi par Perpignan qui en avait collectionné 15 d'affilée en 2018-2019.

Les Agenais ont pourtant fait douter les Racingmen en début de rencontre, peut-être décidés à faire passer au second plan la bagarre à l'aéroport de Trévise qui a valu à deux de ses joueurs des mises à pied.

Les Ciel et Blanc ont encaissé d'entrée un essai casquette (11e) après un jeu au pied présomptueux d'Antoine Gibert, jeune ouvreur titularisé en l'absence de Finn Russell. Son ballon par dessus a été intercepté puis aplati par Victor Moreaux, donnant le coup d'envoi d'un quart d'heure accrocheur de la part d'Agen. Récompensé par deux pénalités mais une seule convertie par Raphaël Lagarde.

Un essai transformé par Maxime Machenaud, de Louis Dupichot, permis par une passe sautée remarquée de Gibert a permis au Racing d'égaliser (24e). Les Agenais n'inscriront plus ensuite le moindre point.

Après un deuxième essai signé Teddy Baubigny sur un ballon porté (37e), les Franciliens, sûrs de leur force ont insisté après la sirène et marqué un troisième essai par l'intermédiaire de Kurtley Beale, trouvé dans l'intervalle par Gibert.

La suite du match et les essais de Teddy Thomas (61e), Jordan Jospeh (72e) et Ibrahim Diallo (78e) ont été un long calvaire pour Agen qui attaquera 2020 par la réception du leader La Rochelle. Et le spectre d'une 13e défaite en autant de journées.

© 2020 AFP