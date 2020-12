Ski alpin: Grande première pour Cochran-Siegle à Bormio

Publicité Lire la suite

Bormio (Italie) (AFP)

L'Américain Ryan Cochran-Siegle, exceptionnel sur la mythique "Stelvio" de Bormio (Italie), a repoussé loin la concurrence pour remporter la première victoire de sa carrière sur le super-G disputé mardi.

A 28 ans, Ryan Cochran-Siegle est en pleine progression: après avoir signé son meilleur résultat en super-G (8e) puis son premier podium en carrière il y a deux semaines à Val Gardena (2e de la descente), il a réalisé une véritable démonstration mardi à Bormio.

C'est la première victoire d'un Américain sur un super-G de Coupe du monde depuis 14 ans et un succès de la légende Bode Miller à Hinterstoder (Autriche).

Sous un ciel gris et sur une piste glacée et exigeante, comme d'habitude, Ryan Cochran-Siegle a pris tous les risques et réussi à mettre une vraie claque aux grands spécialistes de la discipline: seuls deux skieurs ont perdu moins d'une seconde sur son temps de référence (1 min 29 sec 43).

Sur cette course repoussée de lundi à mardi en raison des mauvaises conditions météo, l'Autrichien Vincent Kriechmayr (29 ans), 2e à 79/100e, a signé son 16e podium en Coupe du monde.

Autre skieur en forme, le Norvégien Adrian Smiseth Sejersted (26 ans) et son ski ultra-risqué a terminé 3e à 94/100e, de quoi monter sur son deuxième podium en carrière trois semaines après le super-G de Val d'Isère (2e).

- Pinturault : "J'ai limité la casse" -

Tenant du titre du gros globe, son compatriote Aleksander Aamodt Kilde a pris la 4e place à 1 sec 18. Il reste deuxième du classement général derrière Alexis Pinturault.

Le Français, plutôt technicien, s'aligne sur quelques super-G cet hiver et a réussi à terminer 12e mardi à 1 sec 78, en s'élançant avec le dossard N.1, de quoi marquer 22 points et de conserver 37 unités d'avance sur Kilde.

"J'ai limité la casse, mais on a fait un très mauvais choix de dossard qui m'a sûrement coûté beaucoup de vitesse (il avait le choix entre le 1, le 17 et le 19)", a-t-il estimé.

"En vitesse j'en suis à peu près où j'espérais après deux courses (7e à Val d'Isère il y a trois semaines), mais j'espère être encore meilleur pour la suite notamment à Kitzbühel en janvier".

Cinq autres Français ont marqué des points: Blaise Giezendanner est 14e, Nils Allègre 19e, Brice Roger 22e, Roy Piccard 24e et Johan Clarey 29e.

Le Suisse Mauro Caviezel, tenant du petit globe du super-G, est sorti du podium pour la première fois de l'hiver dans la discipline: il a terminé 5e à 1 sec 36/100e.

Les skieurs retrouvent la piste Stelvio de Bormio mercredi pour une descente.

