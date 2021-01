Coupes d'Europe de rugby: réunion vendredi des présidents de Top 14 à propos du protocole sanitaire

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Les présidents du Top 14 se réuniront vendredi matin pour discuter des avancées du protocole sanitaire des Coupes d'Europe, jugé trop léger par les clubs français et qui va bien être renforcé, ont déclaré des sources institutionnelles à l'AFP.

Lundi, une première réunion a eu lieu entre l'EPCR, organisateur de la Coupe d'Europe et du Challenge européen, et les différentes parties (Top 14 donc mais aussi Premiership anglaise et Pro 14 celte) avant les deux prochaines journées des phases de poule, prévues les 15 et 22 janvier.

Les organisateurs vont bien renforcer leur protocole sanitaire pour le rapprocher de celui qui est appliqué en France où les équipes sont testées trois jours avant les matches, au lieu de six dans les deux coupes européennes. Les joueurs seraient ainsi testés à J-3 maximum, ont indiqué ces sources.

Une avancée qui rassure les dirigeants du Top 14 avant une nouvelle réunion jeudi soir avec les autorités sanitaires françaises cette fois. Le ministère de la Santé devra en effet approuver ce nouveau protocole.

D'ici-là, les clubs français espèrent avoir une confirmation officielle de l'EPCR. Elle devrait arriver dans les heures qui viennent.

Quatre matches (Scarlets-Toulon et La Rochelle-Bath en Coupe d'Europe; Benetton Trévise-Agen et Cardiff Blues-Stade français en Challenge européen) ont été annulés en raison de cas positifs dans différents effectifs.

Engagé en Challenge européen, l'Aviron bayonnais, touché par le variant britannique du virus après la réception de Leicester le 19 décembre, a annoncé qu'il ne disputerait pas "en l'état" les deux dernières journées de la compétition, les 15 et 22 janvier.

Réclamée par les clubs français, la modification du protocole, plus strict et plus encadré, devrait donc permettre aux Coupes d'Europe de reprendre dès le 15 janvier avec la 3e journée de la phase de poule.

© 2021 AFP