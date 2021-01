Italie: la Juventus met fin à la série d'invincibilité de l'AC Milan en championnat

Publicité Lire la suite

Rome (AFP)

La Juventus Turin, décidée à ne pas abandonner son titre de championne d'Italie, a stoppé l'invincibilité en Serie A de l'AC Milan (3-1) mercredi à San Siro lors de la 16e journée, mettant fin à une série de 27 matches consécutifs sans défaite.

Milan, qui conserve la tête du championnat, n'avait plus été battu en Serie A depuis sa défaite contre Genoa (1-2) en mars lors de la saison dernière. Les Rossoneri n'avaient ensuite plus perdu en championnat depuis la reprise en juin, après la suspension pour cause de pandémie de coronavirus, soit douze matches sur la saison dernière et quinze cette saison.

