Basket: Bourges remporte le choc de Ligue féminine contre Basket Landes

Paris (AFP)

Les basketteuses de Bourges sont allées s'imposer samedi à Mont-de-Marsan dans la salle de Basket Landes (66-61), en match en retard de la 10e journée de la Ligue féminine, un succès qui leur permet de rester invaincues.

Bourges compte neuf victoires en autant de rencontres (18 points), alors que Basket Landes et Céline Dumerc ont enregistré leur première défaite de la saison en Championnat de France, après huit matches disputés en Ligue féminine (15 pts).

Le Tango de Bourges était mené à la mi-temps par une bonne équipe landaise (32-23) comptant dans ses rangs la meneuse Céline Dumerc, qui disputait son 500e match en Championnat de France. Mais le troisième quart-temps aura été fatal aux Montoises, qui ont encaissé un 21-10.

"On a eu une vraie panne offensive. En attaque, on a été très en difficulté. Je pense que c'est aussi dû à leur défense, mais on n'a pas réussi à nous exprimer, ni trouver notre rythme", a estimé Dumerc au micro de la chaîne L'Equipe, après la rencontre.

"Laisser Bourges à 66 points, ce n'est pas catastrophique. Ce n'est pas défensivement que la deuxième période se perd, mais c'est offensivement qu'on a été en panne de solution. La faute à Bourges qui a vraiment bien défendu", a ajouté Dumerc.

Les deux équipes se retrouveront en Euroligue le 22 janvier, lors de la seconde fenêtre de la compétition, puisqu'elles figurent dans le même groupe. Basket Landes s'était imposé au match aller (69-66), début décembre.

Dans les autres rencontres en retard disputées samedi, les Gazelles de Lattes Montpellier se sont imposées 86-70 face aux Lyonnaises, championnes de France en titre (en 2019).

Les Héraultaises, qui n'ont gagné qu'à trois reprises en sept matches, ont pu compter sur l'arrière américaine Myisha Haines-Allen, championne WNBA avec les Mystics de Washington en 2019 et auteure de 28 points samedi, autant que Marine Johannès pour l'Asvel.

Il s'agit de la troisième défaite de la saison (sur huit matches joués) pour les Lionnes qui se retrouvent donc, avec cinq victoires, loin des neuf succès de Bourges.

La saison est complètement chamboulée par la pandémie de Covid-19 et les reports dus aux cas positifs dans les équipes. La Ligue féminine a décidé de consacrer les mois de décembre et janvier aux matches en retard, avant de reprendre "si possible" le cours de la saison régulière en février.

