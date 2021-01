NBA - Le Jazz surprend les Bucks, les Clippers défaits à Golden State

Publicité Lire la suite

Los Angeles (AFP)

Les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo ont connu vendredi leur première défaite à domicile de la saison NBA, surpris par le Utah Jazz de Donovan Mitchell, auteur de 32 points, tandis que les Clippers ont été défaits par Golden State, porté par un Stephen Curry en feu (38 points).

Aidé par Jordan Clarkson (26 points) et Bojan Bogdanovic (20 pts), Mitchell a porté son équipe vers la victoire finale (131-118). Quatrième de la conférence Ouest, la franchise de l'Utah, avec 25 paniers à trois points réussis, s'est même payé un record.

Face à eux, Antetokounmpo (35 pts) et son coéquipier Khris Middleton (31 pts) ont eu beau se démener comme deux beaux diables, le Jazz était trop fort.

L'autre temps fort de la soirée est venu de Gloden State, qui a réussi à remonter un retard de 22 points pour l'emporter (115-105) à domicile face aux Clippers.

Les Warriors ont réalisé un 34-6 à cheval sur les 3e et 4e quarts-temps, ce qui a stupéfait leurs adversaires.

"Nous sommes une équipe jeune et nous essayons de nous trouver une identité afin de comprendre comment nous pouvons gagner le plus de matches possible", a expliqué Curry.

"C'est pourquoi une victoire comme celle de ce soir (vendredi, ndlr) va nous apporter confiance: qu'importe que nous soyons partis de loin pour y arriver, l'essentiel est que nous puissions nous en servir à l'avenir", a-t-il ajouté.

Curry a marqué neuf des paniers à trois points des Warriors.

Au sein des Clippers, Paul George et Kawhi Leonard n'ont pas démérité, avec respectivement 25 et 24 points.

- Des Pistons remontés -

Les Lakers, emmenés par un bon LeBron James (28 pts, 7 rbds et 7 passes décisives), ont pour leur part gagné sur le fil (117-115) face à Chicago.

Sans Anthony Davis, toujours blessé à l'aine, mais avec un Montrezl Harrell performant (17 pts, 14 rbds), l'équipe californienne a réussi à brider des Bulls pourtant tirés par un Zach Levine en grandissime forme (38 pts, 6 passes décisives).

Phoenix, pour sa part, s'est fait surclasser en prolongation (110-105) par des Detroit Pistons remontés comme des pendules, qui ont réussi à rattraper un déficit de 23 points à la mi-temps pour l'emporter grâce notamment à Jerami Grant (31 pts, 10 rebonds), mais aussi Delon Wright (16 pts, 5 rbds et 6 passes décisives) et Blake Griffin (16 pts).

Une victoire en signe de ouf de soulagement pour les Pistons, qui pointent à la dernière place de la conférence Est avec sept défaites sur neuf rencontres, tandis que Phoenix se maintient à la 2e place à l'Ouest (6 victoires).

Les Suns ont pu compter notamment sur Devin Booker (23 pts), DeAndre Ayton (14 pts, 12 rbds) et Chris Paul, toujours bon pied bon oeil à 35 ans (11 pts, 7 rbds et 8 passes décisives).

Dans les autres matches de la soirée, à noter la victoire de Charlotte (118-110) à La Nouvelle-Orléans et la cuisante défaite d'Orlando à Houston (132-90).

A domicile, New York a perdu face à Oklahoma City (89-101) et Boston, désormais 3e de la conférence Est, s'est logiquement défait de Washington (116-107), l'avant-dernier.

© 2021 AFP