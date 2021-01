Biathlon: la France remporte le relais mixte simple d'Oberhof

Publicité Lire la suite

Oberhof (Allemagne) (AFP)

Le duo français Julia Simon-Emilien Jacquelin a remporté dimanche le relais mixte simple d'Oberhof, comptant pour la Coupe du monde de biathlon.

Impressionnants au tir (37/40), Simon et Jacquelin, longtemps à la bagarre avec les Norvégiens Tiril Eckhoff et Johannes Boe, ont profité de la défaillance à la carabine de leurs rivaux, pourtant ultra-dominateurs cette saison. Tiril Eckhoff a ainsi été sanctionnée de trois tours de pénalité sur son dernier tir debout, réduisant à néant les chances de victoire de la Norvège, qui a tout de même fini par arracher la 3e place.

La Suède (Hanna Oeberg, Sebastian Samuelsson) a terminé 2e.

Ce succès français constitue une belle revanche pour Emilien Jacquelin, qui avait sabordé les deux premiers relais des Bleus en Coupe du monde en craquant totalement sur le pas de tir (8e à Kontiolahti, 6e à Hochfilzen).

"On a montré que l'on savait apprendre de nos erreurs. On a fait preuve d'expérience et d'intelligence aujourd'hui. Ce sont des courses sur lesquelles on peut s'appuyer", a déclaré Jacquelin.

"On a ce point commun avec Julia d'avoir un tir rapide et un engagement nécessaire pour briller sur un single mixte, a-t-il ajouté. C'était déjà le cas par le passé, on était allé chercher des médailles aux Championnats d'Europe ensemble sur ce format. on se connaît bien, on connaît nos forces et nos faiblesses. Et on aura les armes pour jouer aux Mondiaux (du 10 au 21 février à Pokljuka, ndlr)."

