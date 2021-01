Angleterre: une 18e journée morcelée, Manchester United vise la tête

Le milieu de terrain portugais de Manchester United, Bruno Fernandes, félicité par ses coéquipiers français, Paul Pogba (2e g) et Anthony Martial (d), après son but marqué en Premier League contre Aston Villa, le 1 janvier 2021 à Old Trafford à Manchester

Londres (AFP)

Alors que la 18e journée de Premier League sera éparpillée sur 6 jours entre le 12 et le 21 janvier, Manchester United tentera dès mardi de prendre la tête du championnat en déplacement à Burnley pour un match en retard de la première journée.

Le calendrier de la mi-janvier est assez compliqué à lire en Angleterre, avec cette journée éparpillée façon puzzle, à cheval sur la 19e levée, disputée du 15 au 18.

Il a encore été encore plus chamboulé quand la résurgence de la pandémie de Covid-19 en Angleterre a provoqué le report du match entre Aston Villa et Tottenham, prévu mercredi, parce que plusieurs joueurs et membres du staff de l'équipe de Birmingham ont été testés positifs.

Parallèlement à cette journée atypique, la Premier League va néanmoins en profiter pour rattraper une partie de son retard, en permettant aux deux équipes de Manchester de disputer leur match de la 1re journée, décalé en raison de leur parcours européen en août, et à Tottenham de disputer mercredi un match initialement prévu le 30 décembre contre Fulham.

A égalité de points avec Liverpool (33) mais devancés à la différence de buts, les Red Devils iront dès mardi chez des Clarets mal classés (16e).

L'opportunité de se hisser en tête est belle pour des Mancuniens très bons en déplacement depuis le début de la saison, mais les hommes de Sean Dyche sont sur une excellente dynamique avec 10 points pris sur les 5 dernières journées.

United disputera ensuite son match de la 18e journée le mercredi 20 janvier en allant chez le relégable Fulham.

Manchester City se déplacera le mercredi 20 à Aston Villa pour disputer son match en retard, mais avant cela, dans le cadre de la 18e journée, les hommes de Pep Guardiola accueilleront mercredi 13 janvier Brighton qui se maintient à grand-peine hors de la zone rouge.

En embuscade au 5e rang à 4 longueurs des Reds, mais avec deux matches en moins, City peut s'inviter sur le podium, voire mieux, avec ces deux matches.

Liverpool aura cependant le dernier mot dans cette course à la première place, puisqu'il jouera le dernier match du 18e acte, le jeudi 21, en recevant Burnley.

Parmi les autres affiches de la 18e journée, le duel entre Leicester, 3e à un point des coleaders, et Chelsea, 9e et relégué à 7 points du sommet, sera capital pour les Londoniens et leur entraîneur Frank Lampard, sous pression après les investissements colossaux de l'été, qui ne semblent pas porter les fruits escomptés.

Programme de la 18e journée du Championnat d'Angleterre et matches en retard:

Mardi 12 janvier:

(19h00) Sheffield United - Newcastle

(21h15) Wolverhampton - Everton

Burnley - Manchester United (Match en retard de la première journée)

Mercredi 13 janvier:

(19H00) Manchester City - Brighton

(21h15) Tottenham - Fulham

Jeudi 14 janvier:

(21h00) Arsenal - Crystal Palace

Mardi 19 janvier:

(19h00) West Ham - West Bromwich Ablbion

(21h15) Leicester - Chelsea

Mercredi 20 janvier:

(19h00) Leeds - Southampton

(21h15) Fulham - Manchester United

Manchester City - Aston Villa (Match en retard de la première journée)

Jeudi 21 janvier:

(21h00) Liverpool - Burnley

Reporté pour cause de cas de Covid:

Aston Villa - Tottenham

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Liverpool 33 17 9 6 2 37 21 16

2. Manchester United 33 16 10 3 3 33 24 9

3. Leicester 32 17 10 2 5 31 21 10

4. Tottenham 29 16 8 5 3 29 15 14

5. Manchester City 29 15 8 5 2 24 13 11

6. Southampton 29 17 8 5 4 26 19 7

7. Everton 29 16 9 2 5 26 20 6

8. Aston Villa 26 15 8 2 5 29 16 13

9. Chelsea 26 17 7 5 5 32 21 11

10. West Ham 26 17 7 5 5 24 21 3

11. Arsenal 23 17 7 2 8 20 19 1

12. Leeds United 23 17 7 2 8 30 33 -3

13. Wolverhampton 22 17 6 4 7 18 24 -6

14. Crystal Palace 22 17 6 4 7 22 29 -7

15. Newcastle 19 16 5 4 7 18 26 -8

16. Burnley 16 15 4 4 7 9 20 -11

17. Brighton 14 17 2 8 7 21 28 -7

18. Fulham 11 15 2 5 8 13 23 -10

19. West Brom 8 17 1 5 11 11 39 -28

20. Sheffield United 2 17 0 2 15 8 29 -21

NDLR: Les quatre premiers qualifiés pour la Ligue des champions

Le 5e qualifié pour la phase de groupes de la Ligue Europa

Les trois derniers sont relégués

