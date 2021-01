Biathlon: Johannes Boe remporte le sprint d'Oberhof

Publicité Lire la suite

Oberhof (Allemagne) (AFP)

Le Norvégien Johannes Boe a remporté mercredi le sprint d'Oberhof, confortant sa position de leader au classement général de la Coupe du monde de biathlon.

Mis sous pression par l'émergence de son jeune compatriote Sturla Holm Laegreid (23 ans), victorieux à 4 reprises déjà cette saison, et régulièrement en délicatesse avec son tir depuis le début de l'hiver, Boe a renoué avec ses bonnes habitudes en exécutant une course parfaite. Il signe son 3e succès de la saison et le 51e de sa carrière.

Auteur d'un sans-faute à la carabine, le double tenant du gros globe de cristal a devancé Laegreid de 12,4 secondes. L'Allemand Arnd Peiffer a terminé 3e.

Les Français n'ont pas été à la fête, comme souvent cet hiver. Quentin Fillon-Maillet, 8e, a été le meilleur tricolore. Le Jurassien, qui a hypothéqué la semaine dernière ses chances au classement général de la Coupe du monde avec une piètre 84e place lors du sprint disputé à Oberhof, a quelque peu relevé la tête sans toutefois pouvoir se mêler à la lutte pour le podium, malgré une seule erreur au tir.

