Basket: les Bleus avec Maxime Roos et Thomas Heurtel pour les qualifications à l'Euro

L'entraîneur de l'équipe de France de Basket Vincent Collet a convoqué vendredi l'expérimenté Thomas Heurtel ainsi que le néophyte Maxime Roos parmi un groupe de 12 joueurs appelé pour disputer les deux derniers matches de qualification à l'Euro-2022.

Pour affronter le Monténégro et la Grande-Bretagne les 20 et 22 février, les Bleus feront sans les joueurs de NBA et d'EuroLigue, à l'exception de Thomas Heurtel (31 ans, 75 sélections), actuellement en conflit avec son club du FC Barcelone.

L'ailier de Boulogne-Levallois Maxime Roos (25 ans) pourrait connaître sa première sélection en Equipe de France.

En tête du groupe G du tournoi de qualification, les Bleus n'ont besoin que d'un succès pour avoir leur place à l'Euro.

La compétition aura lieu en septembre 2022 en Allemagne, République Tchèque, Italie et Géorgie.

Les joueurs convoqués: Andrew Albicy (CB Gran Canaria), Julien Axel (Dijon), Thomas Heurtel (FC Barcelone), Isaïa Cordinier (Nanterre 92), Axel Bouteille (Malaga), Lahaou Konaté (Metropolitans 92), Yakoba Ouattar (Betis Séville), Maxime Roos (Metropolitans 92), Amath M'Baye (Pinar Karsiyaka SK),Alexandre Chassan (Dijon), Mathias Lessort (AS Monaco), Jerry Boutsielle (Limoges CSP).

