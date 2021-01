Biathlon: le relais redonne le sourire aux Bleus

Publicité Lire la suite

Oberhof (Allemagne) (AFP)

Malmenés par les Norvégiens sur le plan individuel, les biathlètes français ont pu compter sur le relais d'Oberhof pour relever la tête, s'imposant vendredi au terme d'une course aboutie.

Les occasions de célébrer une victoire sont devenues très rares cette saison, après le départ à la retraite de Martin Fourcade, mais les Bleus peuvent toujours miser sur leur formidable densité pour masquer leurs limites personnelles actuelles. Ils en ont administré la preuve en gérant parfaitement ce relais, mené aux avant-postes quasiment dès le départ.

Avec seulement six fautes à la carabine et une très bonne gestion de leurs efforts sur la piste, ils ont enfin rendu une copie sans tache pour devancer la Norvège (Vetle Christiansen, Johannes Dale, Tarjei Boe, Johannes Boe) de 4,2 secondes et l'Italie (Thomas Bormolini, Lukas Hofer, Tommaso Giacomel, Dominik Windisch) d'1 minute et 6 secondes.

Rien à voir avec les deux contre-performances des deux premiers relais de l'hiver (8e à Kontiolahti, 6e à Hochfilzen), plombés par Emilien Jacquelin. Cette fois, la révélation de l'exercice précédent, placé pour la première fois de sa carrière en Coupe du monde en position de dernier partant, n'a pas tremblé et a su maîtriser ses nerfs là où son adversaire direct, l'Allemand Philip Horn, a totalement craqué (3 tours de pénalité au tir couché).

Plein de sang-froid, Jacquelin a ensuite contenu le retour de Johannes Boe, revenu comme une flèche sur le Français malgré une course très mal embarquée pour la Norvège après le 2e passage assuré par Johannes Dale (1 tour de pénalité).

- Bouffée d'oxygène -

Ce succès constitue une petite bouffée d'oxygène pour l'équipe de France hommes, orpheline de Fourcade et qui n'était montée qu'une seule fois sur la plus haute marche du podium cette saison, grâce à Quentin Fillon-Maillet lors de la poursuite d'Hochfilzen. Il tombe également à pic à moins d'un mois des Mondiaux de Pokljuka (10-22 février) où les Bleus défendront le titre en relais conquis en 2020 à Anterselva avec Fourcade.

En positionnant Jacquelin en ultime relayeur et Fillon-Maillet en 2e, la France a peut-être trouvé la bonne formule pour les Championnats du monde.

"On a eu du mal sur les premiers relais, on est face à des équipes très fortes individuellement comme la Norvège. C'était l'équipe à battre et on a tous fait un très beau relais, on a vraiment fait le job du début à la fin avec du beau tir et du beau ski. On a bien discuté après nos deux premiers échecs et chacun a bien fait ce qu'il sait faire", a expliqué Quentin Fillon-Maillet.

"Cela fait plaisir de peser sur la course comme on l'a fait du premier au dernier relais", a embrayé Fabien Claude.

