Athlétisme: Zango, premier homme à plus de 18 m au triple saut en salle

Paris (AFP)

Le Burkinabé Hugues-Fabrice Zango a réussi un immense exploit samedi à Aubière en pulvérisant le record du monde du triple saut en salle (18,07 m) qui appartenait à son entraîneur, le Français Teddy Tamgho (17,92) m.

C'est dans l'anonymat d'un petit meeting organisé à huis-clos dans la banlieue de Clermont-Ferrand que Zango a réalisé son saut mais la performance n'en reste pas moins spectaculaire. Le Burkinabé de 27 ans devient ainsi le premier homme à dépasser les 18 m en indoor en effaçant Tamgho dont le record tenait depuis 2011 et explose par la même occasion sa meilleure marque personnelle réalisée en janvier 2020 (17,77 m).

Tout s'est enchaîné comme dans un rêve pour le natif de Koudougou. Après avoir bondi à 17,33 m (2e essai), 17,61 m (4e essai) et 17,70 m (5e essai), il a attendu sa dernière tentative pour entrer dans l'histoire, offrant à son pays un premier record du monde en athlétisme.

Zango, médaillé de bronze aux Mondiaux de Doha derrière les Américains Christian Taylor et Will Claye en 2019 avec à la clé un record d'Afrique (17,66 m), confirme ainsi sa place parmi les cadors de la discipline et frappe un très grand coup à sept mois des Jeux olympiques de Tokyo.

"Me voir placé au-dessus de grands noms qui m'ont inspiré, et franchir la barre des 18 m, c'est juste exceptionnel", a-t-il déclaré à l'AFP.

"Je passe de simple médaillable à prétendant à une médaille d'or, je change de grade. Il y a beaucoup de satisfaction parce que ça prouve que le travail paye. Je sentais à l'entraînement que je pouvais faire des choses mais il fallait pouvoir le faire en compétition. L'avoir fait c'est juste incroyable et au dernier essai, j'en suis d'autant plus fier."

- Thésard -

"C'était mon premier concours de l'année et j'avais des difficultés avec ma course d'élan, j'arrivais trop crispé sur la planche, je n'arrivais pas à me déployer", a-t-il également expliqué. "Mais mon coach m'a dit de continuer à courir et je me suis lâché sur ce dernier saut."

D'un coup, Zango a basculé dans une autre dimension, pour le plus grand bonheur de son fan N.1, Teddy Tamgho.

"Quand l'élève dépasse son maître", a tweeté le champion du monde 2013, qui est tombé dans les bras de son poulain à l'annonce du résultat. "Nous savions déjà que le record devait tomber. Maintenant on repart au boulot car il ne faut pas s'arrêter là."

Repéré tardivement à 18 ans dans son pays et arrivé en France en 2015 avec un visa d'étudiant, Zango, sociétaire de l'Artois Athlétisme, mène parfaitement de front sa carrière de sportif de haut niveau et ses études à l'université à Béthune, près de Lille, où il prépare une thèse en génie électrique.

Intégré à la structure de Teddy Tamgho en juillet 2018, il a connu depuis une progression spectaculaire et ses résultats ont véritablement décollé à partir de 2019. Très ambitieux, il avait indiqué à l'AFP en septembre être venu à l'athlétisme "par hasard" tout en nourrissant un "grand rêve": "Amener le triple saut sur une autre planète."

Le record du monde en extérieur du Britannique Jonathan Edwards (18,29 m), qui résiste depuis 1995, semble toutefois pour l'instant difficile à atteindre.

