Biathlon: Tarjei Boe remporte la mass start d'Oberhof

Publicité Lire la suite

Oberhof (Allemagne) (AFP)

Le Norvégien Tarjei Boe a remporté dimanche la mass start d'Oberhof, comptant pour la Coupe du monde de biathlon.

Auteur d'un 19/20 au tir, Tarjei Boe (32 ans), vainqueur du classement général en 2011, a signé sa 2e victoire de la saison et la 11e de sa carrière en devançant l'Autrichien Felix Leitner et le Suisse Benjamin Wegger.

Son frère cadet Johannes (27 ans), double tenant du gros globe de cristal, a lui conservé sa position de leader de la Coupe du monde malgré une piètre performance à la carabine (4 fautes) et une décevante 7e place.

Côté français, la course a été marquée par les malheurs d'Emilien Jacquelin. En tête à mi-parcours, la révélation de la saison dernière a cassé sa carabine sur une chute, un incident qui l'a totalement déboussolé. Même s'il a limité les dégâts avec sa carabine de réserve en ne commettant qu'une petite erreur, Jacquelin a eu du mal à reprendre ses esprits sur la piste et n'a fini que 14e.

"C'est un fait de course de tomber mais ce qui est le plus frustrant c'est de casser la carabine et de savoir que derrière il va y avoir un changement d'arme et des sensations différentes sur le tir debout, a déclaré le Français. Tu sais directement que tu ne joues plus la gagne. Physiquement, je n'ai jamais réussi à me remettre en route. J'avais pris le taureau par les cornes, j'étais très concentré et je voulais prendre la course à mon compte après les tirs couchés, sans attendre les autres. J'étais vraiment déterminé. Le petit déclic était en train d'arriver mais c'est tombé à l'eau."

Les Bleus ont tout de même réussi à glisser deux d'entre eux dans le Top 10: Simon Desthieux (9e) et Quentin Fillon-Maillet (10e).

© 2021 AFP