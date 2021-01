Le Barça, où Messi a été exclu, cède la Supercoupe à Bilbao

Publicité Lire la suite

Séville (Espagne) (AFP)

Antoine Griezmann, héros maudit: après avoir mis Barcelone deux fois devant au score, le Français n'a pu soulever son premier trophée avec le Barça à cause d'un bijou de Williams pour l'Athletic Bilbao en prolongations, dans une finale marquée par l'exclusion de Lionel Messi.

Grâce à une magnifique frappe enroulée du droit qui a embrassé le poteau droit avant de pénétrer dans les filets de Ter Stegen, Williams a offert un premier trophée à son entraîneur Marcelino, arrivé sur le banc basque il y a deux semaines à peine, le 3 janvier, dans une fin de match marquée par le carton rouge adressé à Lionel Messi pour conduite violente (120e+1).

Auparavant, les deux équipes s'étaient neutralisées avec un doublé d'Antoine Griezmann (40e, 77e) côté catalan, et un but d'Oscar de Marcos (42e) et un autre salvateur d'Unai Villalibre (90e) côté basque.

- Griezmann, encore maudit -

Les malheurs de Griezmann continuent à Séville. Alors que l'image de la soirée restera cet enroulé parfait de Williams, l'histoire de la nuit sera celle de la triste histoire de "Grizou".

Resté muet depuis le 29 novembre, Antoine Griezmann avait offert un aperçu de sa renaissance avec son doublé contre Grenade le 9 janvier dernier (4-0)... Dimanche, Griezmann a été positionné à gauche de Lionel Messi au sein de l'attaque blaugrana en compagnie d'Ousmane Dembélé (à droite), mais son nouveau doublé a été inutile.

Après un début de saison en demi-teinte, où le club catalan a été ébranlé par les envies de départ de Messi, la démission de l'ex-président Josep Maria Bartomeu et un départ raté en championnat, le doublé du champion du monde français n'a pas suffi pour permettre au Barça de décrocher son premier trophée depuis plus d'un an et demi... Et a retardé la confirmation de la renaissance du club catalan sous l'égide de Ronald Koeman.

Privé de tout titre depuis son sacre en championnat d'Espagne assuré en avril 2019, le Barça affronte une nouvelle déception.

- Carton rouge pour Messi ! -

Un nouveau faux-pas dans la bringuebalante histoire récente du FC Barcelone... dans le sillage d'un Messi étonnamment transparent sur la pelouse du stade de la Cartuja, dimanche soir... et qui a abandonné les siens quelques secondes avant le coup de sifflet final, exclu en raison d'un vilain geste sur Villalibre.

Fait notable: il s'agit de la première exclusion sur carton rouge direct de "La Pulga" en match officiel avec le Barça (il a déjà été exclu deux fois avec l'Argentine).

Quel sera l'effet de cette nouvelle désillusion sur les envies de la Pulga (puce en espagnol), qui sera en fin de contrat en juin prochain et qui est déjà libre de négocier officiellement son départ vers un autre club depuis le 1er janvier ?

La Pulga (puce en espagnol), qui avait assisté à la victoire des siens en demi-finale depuis les gradins, la cuisse gauche enveloppée dans un bandage, a pu tenir sa place, mais n'a pas rassuré sur son niveau de jeu et n'a pas pu soulever son 34e trophée avec le Barça.

Pour l'Athletic Bilbao, ce succès est une véritable respiration: enlisé à la 12e place du championnat d'Espagne et après avoir limogé son entraîneur Gaizka Garitano fin décembre, l'Athletic a donné un aperçu de ce qu'il est capable de faire lors des grands moments... trois mois avant d'aborder la finale de la Coupe du Roi 2020 (repoussée en raison de la pandémie de coronavirus), le 4 avril prochain face à la Real Sociedad.

