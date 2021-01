Hockey sur glace: la Fédération internationale retire l'organisation du Mondial au Bélarus

Poignée de mains entre le président du Bélarus Alexander Lukashenko (g) et René Fasel, le patron de la Fdération internationale (IIHF), à Minsk, le 11 janvier 2021

Lausanne (AFP)

Sous la pression de sportifs et de sponsors qui dénoncent la répression de l'opposition bélarusse, la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) a retiré lundi à Minsk l'organisation du Mondial prévu en mai et juin prochains.

Le Conseil de l'IIHF "a déterminé qu'il était actuellement impossible de garantir le bien-être des équipes, des spectateurs et des officiels" lors d'une telle compétition, explique l'instance dans un communiqué.

Le Mondial est prévu du 21 mai au 6 juin et devait être coorganisé par le Bélarus et la Lettonie.

L'IIHF dit avoir consulté "des experts indépendants et toutes les parties prenantes" sur le maintien du Mondial au Bélarus, "compte tenu des préoccupations croissantes en matière de sûreté et de sécurité liées à la fois à la montée des troubles politiques et au Covid-19".

Si la pandémie pèse sur la plupart des grandes compétitions à venir, l'IIHF était surtout embarrassée par le contexte politique, particulièrement depuis l'accolade lundi dernier de son patron René Fasel avec le président bélarusse Alexandre Loukachenko, lors d'une visite à Minsk.

Le dirigeant avait demandé à René Fasel de résister à la "pression injuste" de sportifs et de politiques, tel que le ministre des Affaires étrangères tchèque Tomas Petricek, pour qui organiser le tournoi suprême au Belarus "légitimerait un régime répressif".

Dans la foulée, le constructeur tchèque Skoda avait fait savoir samedi sur Twitter qu'il ne "parrainera(it) pas les championnats du monde 2021 si le Bélarus (était) confirmé comme pays coorganisateur", par respect pour "les droits humains". La firme allemande Liqui Moly s'était désistée le lendemain et le Suisse Tissot se disait lundi "préoccupé par les droits de l'homme".

"Il est très regrettable de devoir retirer la candidature conjointe de Minsk/Riga", déclare René Fasel, cité par l'IIHF, alors que l'instance doit encore se pencher "sur le statut de coorganisateur de la Lettonie", et "évaluer la possibilité" de regrouper les matches "sur un site unique".

Le patron suisse du hockey mondial assure avoir essayé "de promouvoir l'idée que le championnat du monde pourrait être utilisé comme un outil de réconciliation pour aider à calmer les problèmes sociopolitiques au Bélarus et à trouver une voie positive".

