Skicross: Bastien Midol vainqueur en Suède

Paris (AFP)

Le vainqueur de la coupe du monde de skicross, le Français Bastien Midol a remporté mercredi la quatrième épreuve de coupe du monde de sa carrière à Idre Fjäll (Suède), où son compatriote François Place a pris la troisième place.

Le Suédois Viktor Andersson s'est intercalé entre eux, alors que Jonathan Midol, éliminé en quart de finale, pointe en 9e position. Jean-Frédéric Chapuis, le médaillé d'or de Sotchi (2014) n'a pas pris le départ en raison de douleurs dorsales.

"Je suis vraiment content", a déclaré Bastien Midol. "C'est une bonne sensation avant les courses du week-end".

Les compétitions se poursuivent à Idre Fjäll, avec des qualifications jeudi et vendredi et des finales samedi et dimanche.

