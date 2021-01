Biathlon: Fillon-Maillet 3e de l'Individuel d'Anterselva, victoire de Loginov

Publicité Lire la suite

Anterselva (Italie) (AFP)

Le Français Quentin Fillon-Maillet a pris vendredi la 3e place de l'Individuel d'Anterselva, comptant pour la Coupe du monde de biathlon et remporté par le Russe Alexander Loginov.

Fillon-Maillet (28 ans) monte ainsi pour la 3e fois de la saison sur le podium (1 succès) et se rassure après un début d'hiver en dents de scie. Le Jurassien, auteur d'un 18/20 au tir, est allé arracher cette 3e position sur la piste dans le dernier tour en devançant finalement d'un 1/10e de secondes l'Italien Lukas Hofer (4e).

Largement distancé au classement général, qui était son principal objectif, Fillon-Maillet regonfle son moral à moins de trois semaines des Mondiaux de Pokljuka (10-21 février).

"Je suis vraiment content, les sensations étaient fortes au moment de franchir la ligne, c'était une énorme satisfaction, a déclaré le leader des Bleus depuis la retraite de Martin Fourcade. Je savais que la différence se ferait sur les skis. Je me suis vraiment battu jusqu'au bout."

"Je retrouve des sensations meilleures sur les skis mais je ne suis pas encore en mesure de me battre face à Johannes (Boe, ndlr), a-t-il ajouté. J'espère qu'après cette semaine de course, je vais trouver de petites ficelles pour être en forme aux Mondiaux. Johannes et les Norvégiens ne sont pas imbattables, il faut juste aligner toutes les planètes, la forme, les jambes et le tir, pour aller chercher de belles courses. Aujourd'hui, si j'avais tiré à 20, j'étais en mesure de gagner. J'ai donc toutes les cartes en main pour espérer des victoires."

Loginov (28 ans) a, lui, été intouchable sur cette course. Avec un 20/20 à la carabine, le Russe, suspendu pour usage d'EPO entre 2014 et 2016, a signé sa première victoire de la saison, la 3e de sa carrière.

Ultra-rapide sur les skis mais déficient au tir (4 fautes), le Norvégien Johannes Boe (10e) a cédé du terrain en tête de la Coupe du monde à son jeune compatriote et dauphin Sturla Holm Laegreid (23 ans), qui a fini 2e.

© 2021 AFP