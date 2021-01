Ski: la descente de Crans Montana décalée en raison de la météo

Publicité Lire la suite

Crans-Montana (Suisse) (AFP)

La première descente dames de l'étape de Coupe du monde de Crans Montana a été décalée de quelques heures vendredi "en raison des chutes de neige survenues dans la nuit", a annoncé la Fédération internationale de ski (FIS).

Prévu à 10H00 locales (09H00 GMT), le départ de l'épreuve a été reporté à 13H15 (12H15 GMT), le temps de "travailler sur la piste" du Mont Lachaux pour en déblayer la poudreuse, explique la FIS.

La station valaisanne doit accueillir cette année trois courses: deux descentes vendredi et samedi, comme l'an dernier, ainsi qu'un super-G dimanche, repris de l'étape de Saint-Moritz annulée en décembre en raison de la neige.

Crans-Montana est un jalon important dans la course aux deux globes de cristal de la vitesse, où la hiérarchie reste indécise: en descente, l'Italienne Sofia Goggia compte 60 points d'avance sur la Suissesse Corinne Suter, et en super-G, la Suissesse Lara Gut-Behrami devance de 5 petits points la Tchèque Ester Ledecka et Corinne Suter.

L'étape suisse pourrait aussi bousculer le classement général, plutôt dominé par les techniciennes, où la Slovaque Petra Vlhova ne mène plus que de 60 points devant la Suissesse Michelle Gisin, phénomène de polyvalence montée sur le podium dans chaque discipline.

Programme modifié de l'étape de Crans-Montana:

Vendredi: première descente à 13h15

Samedi: deuxième descente à 10h00

Dimanche: super-G à 12h00

© 2021 AFP