Allemagne: jeu de massacre derrière le Bayern

Berlin (AFP)

Le deuxième Leipzig et le troisième Leverkusen battus samedi, Dortmund en perdition! Le Bayern, même fatigué, peut prendre dimanche sept points d'avance en tête après 18 journées de Bundesliga, s'il bat la lanterne rouge Schalke.

Journée après journée, les poursuivants du "Rekordmeister" tombent comme des quilles, et lui ouvrent un boulevard vers un 9e titre consécutif de champion d'Allemagne. Avant son déplacement à Schalke (15h30), Munich compte quatre points d'avance sur Leipzig et sept sur Leverkusen et Wolfsburg.

Dortmund, encore battu vendredi soir 4-2 à Mönchengladbach, n'est plus dans la course et pointe désormais en 8e position à dix points.

Contre toute attente, Leipzig, qui accueillera bientôt Liverpool en Ligue des champions, s'est incliné sur la pelouse du 17e Mayence, qui n'avait marqué que sept points lors des 17 rencontres des matches aller!

Deux fois en première période le RB a pris l'avantage (par l'international américain Tyler Adams puis Marcel Halstenberg) et deux fois Mayence est revenu au score.

Après la pause, l'international luxembourgeois Leandro Barreiro a marqué son premier but en Bundesliga (3-2, 50e) et donné une victoire prestigieuse, et combien précieuse, à Mayence, en devançant le gardien Peter Gulasci sur un centre venu de la droite.

Le jeune coach du RB Julian Nagelsmann avait perdu après le match son sourire du début d'après-midi, lorsqu'il avait été interrogé sur les dernières rumeurs, qui font de lui un successeur potentiel de Zinédine Zidane au Real Madrid: "Il y a définitivement des choses plus désagréables à lire dans les journaux, a-t-il dit, mais je sais que tout ce qui est dans le journal n'est pas forcément vrai".

- Dortmund "la chute sans fin" -

Leverkusen, qui avait été en tête du classement mi-décembre, a été battu à domicile 1-0 et rattrapé par Wolfsburg, à 32 points: les deux équipes sont dans le carré de tête, qualificatif pour la Ligue des champions. Mais le Bayer est sur une pente descendante, avec quatre défaites sur ses six derniers matches.

Cette dégringolade était l'objet de tous les commentaires samedi. Le Borussia n'a pris qu'un point sur ses trois derniers matches, et force est de constater que le changement d'entraîneur en décembre (Edin Terzic pour Lucien Favre) n'a rien donné.

"La chute sans fin de Dortmund!" s'exclame le quotidien populaire Bild, qui conseille aux dirigeants non seulement de recruter la saison prochaine l'actuel entraîneur de Mönchengladbach Marco Rose, mais aussi et surtout d'opérer des changements radicaux parmi les cadres de l'effectif: "Rose, c'est certain, ne va pas pouvoir régler seul les problèmes de défense, de constance et de caractère de Dortmund!".

"Si le BVB continue comme ça, il risque l'accident industriel!" met en garde le site Sport1, qui souligne qu'à moins d'un retournement de tendance, le club aura du mal à terminer dans le top-4 qualificatif pour la Ligue des champions.

"Les revenus de la Ligue des champions sont essentiels pour le club, qui a perdu plus de 100 millions d'euros à cause de la pandémie de covid-19", rappelle Sport1, "une saison sans la compétition reine serait dramatique pour le développement du BVB".

