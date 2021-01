L1: Monaco enfonce Marseille, Nice se reprend

Le milieu de Monaco, Aurélien Tchouaméni, saute de joie après son but lors du match de Ligue 1 à domicile contre Marseille, le 23 janvier 2020

Paris (AFP)

Marseille, battu pour la troisième fois de suite à Monaco (3-1), s'est éloigné du podium de la Ligue 1, samedi, lors d'une 21e journée marquée par le sursaut de Nice à Lens (1-0).

Avec trois revers en une semaine, sa pire série depuis 2015, l'OM voit son destin lui échapper match après match, dans un haut de tableau ultraserré qui ne pardonne aucun faux-pas.

Les hommes d'André Villas-Boas sont désormais relégués à huit points du troisième Lyon, qui joue dimanche à Saint-Etienne.

Pourtant, tout avait bien commencé pour les Marseillais, avec l'ouverture du score rapide de Nemanja Radonjic (12e).

Mais le but du Serbe a constitué leur unique occasion du match, que les Monégasques ont dominé.

Sur deux corners d'Aleksandr Golovin, Guillermo Maripan (47e) et Aurélien Tchouaméni (75e) ont puni le manque d'ambitions des Phocéens, que l'entrée d'Arkadiusz Milik n'a pas relancés.

Le buteur polonais, arrivé jeudi accompagné de l'aura du "grantatakan" qu'attendent les supporters depuis plusieurs années, a joué la dernière demi-heure, sans opportunité de briller.

Stevan Jovetic, d'un coup franc puissant (90e+1), a scellé le score.

Marseille, qui n'a gagné qu'un seul de ses huit derniers matches de Championnat, navigue désormais dans des eaux troubles, sans la perspective d'un calendrier favorable: Rennes, Lens et le Paris SG pointent à l'horizon.

- Atal marque et se blesse -

L'ASM poursuit de son côté son carton plein en 2021, qui le rapproche à un point de l'OL.

Lens a lui raté l'occasion de s'accrocher au wagon des clubs qui visent l'Europe. Battus par Nice, les Artésiens n'ont pas confirmé leur brillant succès obtenu à Marseille mercredi (1-0).

C'est même devenu une mauvaise habitude: malgré sa bonne première partie de saison, le Racing n'a remporté qu'une seule des sept dernières rencontres jouées à domicile.

"Face à des blocs bas, on n'y arrive pas. On a la volonté mais il nous manque cette justesse qui peut amener des occasions nettes", a estimé l'entraîneur Franck Haise.

Sur la première occasion niçoise du match, Youcef Atal (49e) a puni les Lensois, qui pourraient perdre leur septième place dimanche.

Le défenseur algérien s'est blessé en célébrant son but.

Ce succès, le premier en un mois, reste un énorme bol d'air pour le Gym, après une semaine agitée, marquée par le coup de gueule de supporters venus demander des comptes au centre d'entraînement.

La 21e journée se poursuit dimanche avec le derby entre Saint-Etienne et Lyon, et un match crucial entre Rennes et Lille, les Dogues devant l'emporter pour revenir à égalité du leader Paris.

