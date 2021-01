Allemagne: Le Bayern déroule contre la lanterne rouge et s'échappe

Publicité Lire la suite

Gelsenkirchen (Allemagne) (AFP)

Le Bayern s'est logiquement imposé 4-0 dimanche sur la pelouse de la lanterne rouge Schalke 04, avec un doublé de Thomas Müller et le 23e but de Lewandowski en 18 journées, et se détache inexorablement en tête de la Bundesliga.

Le tenant du titre profite des faux pas de ses principaux rivaux ce week-end. Leipzig, battu contre toute attente samedi 3-2 par l'avant-dernier Mayence, est toujours deuxième, mais repoussé à sept points.

Leverkusen, troisième, a été battu et rejoint au classement par Wolfsburg: ces deux équipes sont distancées à 10 points, tandis que le Borussia Dortmund s'enfonce dans la crise après sa défaite 4-2 à Mönchengladbach, qui le laisse 13 longueurs derrière Munich, en septième position, hors des places européennes.

Contre Schalke, qui ne comptait que 7 points après les 17 matches aller, l'entraîneur bavarois Hansi Flick avait un peu fait tourner, laissant notamment les latéraux français Benjamin Pavard et Lucas Hernandez sur le banc de touche au coup d'envoi, de même que leur compatriote Kingsley Coman.

Le score ne reflète pas vraiment la physionomie du match, le Bayern ayant marqué deux fois dans les trois dernières minutes.

D'entrée, Schalke a joué crânement sa chance, et le spectacle a été au rendez-vous, les deux équipes se procurant plusieurs situations dangereuses.

- Diabolique Kimmich -

Pendant trente minutes, les hommes du match ont été les deux gardiens. Manuel Neuer, meilleur portier du monde en 2020, a de nouveau démontré qu'il ne se contentait pas de briller dans les grands matches, mais qu'il était là aussi dans les combats plus obscurs des dimanches glaciaux de Bundesliga.

Un énorme arrêt sur une tête de Mark Uth (11e), un autre sur un corner adverse (30e) ont maintenu le Bayern dans le match. En face, son homologue Ralf Fährmann a aussi réussi quelques actions de classe, dont une double parade phénoménale, sur un corner de Robert Lewandowski repoussé et la reprise de Serge Gnabry (23e).

Thomas Müller a débloqué le compteur à la 33e minute (1-0), en reprenant de la tête une balle en profondeur d'une précision diabolique du guerrier Joshua Kimmich, auteur ce dimanche de trois passes décisives.

Kimmich est devenu à 25 ans l'homme fort du Bayern, à la fois féroce chien de garde devant sa défense, relanceur numéro un, et chef de meute respecté de ses partenaires dans les moments difficiles.

- Récital Lewandowski -

En deuxième période, le meilleur joueur Fifa 2020 Robert Lewandowski a continué son récital, avec son 23e but en 18 journées! De nouveau servi par Kimmich depuis son propre camp d'une longue balle aérienne, le Polonais a réussi une prise de balle parfaite en pleine course, avant un enchaînement crochet-tir pour mystifier un défenseur et le gardien (2-0, 54e).

Il est plus que jamais en course pour battre le record vieux d'un demi-siècle du légendaire Gerd Müller, son prédécesseur au Bayern, de 40 buts en une saison (1971-72).

En fin de match, Kimmich a délivré sa troisième passe décisive sur coup franc pour la tête de Thomas Müller (3-0, 88e), et David Alaba a alourdi le score à la 90e minute (4-0).

Même si Schalke n'était évidemment pas un adversaire redoutable, le Bayern n'en a pas moins montré un meilleur visage que lors des matches précédents.

Il a notamment gardé sa cage inviolée pour la deuxième fois consécutivement, après avoir encaissé beaucoup de buts en décembre/janvier: de bon augure avant les échéances internationales de février, la cC(demi-finale le 8 février) et son huitième de finale de la Ligue des champions, contre la Lazio Rome (match aller le 23).

© 2021 AFP