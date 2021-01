L1: Saint-Etienne-Lyon, le derby des extrêmes

Publicité Lire la suite

Lyon (AFP)

Une victoire pour Saint-Etienne et une défaite pour Lyon sur leurs 17 derniers matches: le 122e derby entre les deux clubs rivaux, dimanche (21H00), oppose deux formations aux parcours diamétralement opposés, mais soumises à la même pression du résultat.

Après deux défaites à Reims (3-1) et Strasbourg (1-0), l'ASSE ne compte que quatre points d'avance sur le barragiste Nîmes, avant la 21e journée de Ligue 1.

Seizièmes du classement, les Verts lutteront jusqu'au bout pour le maintien, et leur situation financière précaire ne leur donne guère de possibilités pour le mercato en cours.

A une soixantaine de kilomètres de là, Lyon s'est installé sur le podium, mais son revers surprise contre Metz (1-0) le week-end dernier, l'a fait chuter de la première à la troisième place, derrière le PSG et Lille.

Le champion d'automne doit rapidement se relancer, d'autant que le PSG a pris provisoirement cinq longueurs d'avance en s'imposant contre Montpellier vendredi (4-0).

Mais les deux clubs s'avancent vers ce tournant sans leurs meilleurs atouts.

- Les Verts décimés par le Covid -

"Sept de nos joueurs restent ou sont positifs, et seront indisponibles", a prévenu le manager général Claude Puel, lui-même infecté dimanche dernier, et absent à Strasbourg.

Face aux Alsaciens, le club forézien déplorait l'absence de dix joueurs et huit membres de l'encadrement, Puel dénonçant "une situation grotesque et un manque d'équité".

"Avec de nombreux cas, cela impacte non seulement le match à Strasbourg mais aussi les suivants avec des degrés de forme différents en raison des reprises progressives. Si les joueurs qui ne sont plus positifs peuvent être utilisés sur des matches, ils ne sont pas opérationnels pour répondre aux attentes avec l'intensité et les risques de blessures", a-t-il analysé.

Ce dernier compte sur l'esprit du derby que les jeunes qu'ils comptent aligner ont entretenu pendant leur formation avec les confrontations contre l'OL.

"Nous sommes des enfants du club et nous connaissons l'importance du derby pour nos suporters à qui cela apporte beaucoup, car nous en vivons depuis tout jeune. Cela nous donne une envie extraordinaire", a reconnu le milieu Mahdi Camara, 22 ans.

"Lyon dispose de toutes ses forces vives mais nous serons là et défendrons crânement notre chance. Nous avons des joueurs élevés avec le biberon du derby", a déclaré Puel.

Dans ce contexte sanitaire, du côté de l'OL, la suspension du maître à jouer, Lucas Paqueta, et les incertitudes sur Houssem Aouar et Maxence Cornet paraissent dérisoires mais l'entraîneur Rudi Garcia veut éviter le piège du débat de adversaire diminué.

- L'OL sur ses gardes -

Seule la victoire doit compter d'autant que les Lyonnais doivent réagir, dans une course au titre ultra serrée.

"Le classement ne compte pas pour un derby. Il y a un règlement. Nous faisons ce que l'on nous dit de faire. Nous sommes préparés pour jouer", évacue le technicien lyonnais gardant en mémoire le match aller au cours duquel "son équipe avait souffert face à l'ASSE qui menait 1-0 et était très bien collectivement".

Les Verts avaient aussi manqué un penalty en toute fin de partie qui leur aurait permis d'égaliser à 2-2. L'OL avait ainsi pu continuer d'amorcer sa remontée au classement, et Saint-Etienne sa dégringolade avec six défaites de suite.

"Je préférerais que Saint-Etienne dispose de tous ses joueurs parce que l'on ne sait pas qui sera là ou pas et ce n'est pas la peine de se concentrer là-dessus. Un derby reste un derby, aucune équipe n'est supérieure à l'autre. C'est beaucoup d'envie et de motivation", a assuré Rudi Garcia.

Par ailleurs, cette 122e édition peut marquer la bascule en faveur de l'OL pour la première fois depuis 1956 alors que les deux clubs sont à égalité parfaite (44 victoires chacun et 33 nuls).

