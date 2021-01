Six nations: l'Italie sans Parisse mais avec quatre nouveaux pour les Bleus

Publicité Lire la suite

Rome (AFP)

Le sélectionneur sud-africain de l'Italie, Franco Smith, a décidé de convoquer quatre néophytes mais pas la légende Sergio Parisse dans sa liste de 32 joueurs appelés lundi pour préparer le match face à la France dans le Tournoi des six nations.

Le pilier Daniele Rimpelli (Zebre), le talonneur Marco Manfredi (Zebre), le deuxième ligne Riccardo Favretto (Mogliano) et le centre Juan Ignacio Brex (Benetton) sont les quatre nouveaux appelés pour préparer la rencontre face aux Bleus, le 6 février à Rome.

Le XV d'Italie débutera sa préparation jeudi dans la capitale avec la quasi-totalité du groupe, cinq joueurs du Benetton Rugby n'étant attendus eux que dimanche, a indiqué la Fédération italienne.

Smith est resté globalement fidèle aux joueurs appelés à l'automne pour les derniers matches du Tournoi 2020 (terminé une nouvelle fois sans victoire) et la Coupe d'automne des nations, des joueurs sur lesquels le nouveau sélectionneur, arrivé début 2020, compte s'appuyer pour reconstruire la sélection italienne.

Outre l'absence du talonneur aux 107 sélections Leonardo Ghiraldini, qui a officialisé dimanche sa retraite internationale à 36 ans, ne figure pas non plus à ce premier rassemblement de l'année l'arrière des Wasps Matteo Minozzi. Ce dernier a fait part de sa "fatigue physique et mentale", trop importante "pour vivre deux autres mois dans une bulle", dans un message sur les réseaux sociaux.

Pas non plus de Parisse, dont les adieux attendus au XV azzurro sont remis à des jours meilleurs, avec du public dans le stade.

Disputer en ce printemps un match du Tournoi lui "plairait, certes, mais cette éventualité ne figure pas en tête de mes pensées actuelles", a confié le troisième ligne de Toulon, 37 ans, la semaine dernière à la Gazzetta dello Sport.

"L'Italie est en train de prendre un nouveau chemin, avec un nouveau sélectionneur et un nouveau capitaine, et certaines dynamiques doivent être respectées et encouragées", a-t-il ajouté, visant pour sa part le match que les All Blacks doivent jouer en novembre 2021 en Italie pour faire ses adieux.

Aux 32 convoqués italiens s'ajoutent cinq "invités" pour le stage de préparation, pour continuer à "élargir l'effectif", indique la fédération.

Les 32 Italiens pour le match du Tournoi des Six nations contre la France:

Piliers (6): Pietro Ceccarelli (Brive/FRA), Danilo Fischetti (Zebre Rugby), Marco Riccioni (Benetton Rugby), Daniele Rimpelli (Zebre Rugby), Cherif Traoré (Benetton Rugby), Giosuè Zilocchi (Zebre Rugby)

Talonneurs (3): Luca Bigi (Zebre Rugby), Gianmarco Lucchesi (Benetton Rugby), Marco Manfredi (Zebre Rugby)

Deuxièmes lignes (5): Niccolò Cannone (Benetton Rugby), Riccardo Favretto (Mogliano Rugby), Marco Lazzaroni (Benetton Rugby), David Sisi (Zebre Rugby), Cristian Stoian (Fiamme Oro Rugby)

Troisièmes lignes (5): Michele Lamaro (Benetton Rugby), Maxime Mbanda (Zebre Rugby), Johan Meyer (Zebre Rugby), Sebastian Negri (Benetton Rugby), Federico Ruzza (Benetton Rugby)

Demis de mêlée (3): Callum Braley (Benetton Rugby), Guglielmo Palazzani (Zebre Rugby), Stephen Varney (Gloucester/ENG)

Demis d'ouverture (3): Tommaso Allan (Benetton Rugby), Carlo Canna (Zebre Rugby), Paolo Garbisi (Benetton Rugby)

Centres/arrières (7): Mattia Bellini (Zebre Rugby), Juan Ignacio Brex (Benetton Rugby), Montanna Ioane (Benetton Rugby), Federico Mori (Kawasaki Robot Calvisano), Luca Speriando (Benetton Rugby), Jacopo Trulla (Kawasaki Robot Calvisano), Marco Zanon (Benetton Rugby)

© 2021 AFP