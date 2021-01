Vendée Globe: Dalin attendu le premier vers 20h00

Publicité Lire la suite

Les Sables-d'Olonne (France) (AFP)

Charlie Dalin devrait franchir le premier la ligne d'arrivée du Vendée Globe au large des Sables d'Olonne mercredi vers 20h00, suivi quatre heures plus tard par Louis Burton, selon la direction de course, mais ne sera pas forcément déclaré vainqueur en raison de compensations horaires dont bénéficient Boris Herrmann et Yannick Bestaven.

La direction de course a indiqué mercredi matin que Dalin (Apivia) était attendu "à 18h30 locales au plus tôt" et "plus probablement 20h00", après 80 jours passés en mer.

Burton (Bureau Vallée 2) devrait couper la ligne "4 heures après le premier, Boris Herrmann (Sea Explorer) 5 heures après le premier, Thomas Ruyant (LinkedOut) 8 heures après le premier, Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) 8 heures 30 après le premier".

Le premier à boucler la course autour du monde en solitaire ne sera pas forcément le vainqueur de ce Vendée Globe. Deux des cinq skippers dans le peloton de tête jouant la gagne dans un finish très serré, ont reçu des compensations horaires pour avoir tenté de porter secours à l'un des concurrents naufragé le 30 novembre, Kevin Escoffier.

L'Allemand Herrmann bénéficie de six heures de compensation, qui lui seront retranchées une fois qu'il aura passé la ligne d'arrivée. Bestaven a lui dix heures et quinze minutes à décompter.

Dans ce scénario, Bestaven pourrait donc remporter le Vendée Globe d'un souffle.

Le vainqueur ne sera désigné qu'après le passage de ligne du dernier skipper ayant des compensations horaires.

Après le passage de ligne les marins doivent remonter le chenal pour rentrer au port mais en raison de la marée, les bateaux seront bloqués en mer de 19h à 1h et de 8h à 14h jeudi.

L'arrivée se fera à huis clos en raison des restrictions dues au Covid-19 mais une haie d'honneur composée de 300 bénévoles, masqués et distants de 4 mètres les uns des autres, sera formée le long du chenal.

© 2021 AFP