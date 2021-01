Mondial de hand: N'Guessan et Karabatic vers un forfait

Publicité Lire la suite

Le Caire (AFP)

Deux joueurs majeurs de l'équipe de France de handball, l'arrière gauche Timothey N'Guessan et le pivot Luka Karabatic, blessés mercredi face à la Hongrie, se dirigent vers un forfait pour la demi-finale et la finale du Mondial en Egypte, a indiqué le médecin des Bleus jeudi.

Blessé aux adducteurs lors du premier match face à la Norvège, rétabli pour un retour fracassant face au Portugal dimanche (5 buts en première période), N'Guessan (28 ans, 83 sélections) "présente une lésion, toujours, sur cette cuisse droite, à un niveau différent de ce qu'il avait. Sa première blessure était bien guérie, malheureusement il s'est refait une lésion", a déclaré Pierre Sébastien en visioconférence.

Patron de la défense où il fait la paire avec Ludovic Fabregas, Karabatic (32 ans, 112 sélections) présente lui une lésion aux abdominaux.

"Cela va être difficile de les utiliser", a dit le médecin des Bleus, en attente des échographies qui permettront d'établir un diagnostic "affiné" d'ici vendredi ou samedi.

Or, la France affronte la Suède vendredi en demi-finale, avant une finale ou un match pour la médaille de bronze face à l'Espagne ou le Danemark, les autres demi-finalistes, dimanche.

A trois jours de la grande échéance, le sélectionneur Guillaume Gille a indiqué vouloir "piocher d'abord dans le réservoir" des 20 joueurs présents en Egypte plutôt que de faire venir d'Europe des joueurs dans un délai aussi court.

Si le staff dispose bien de 15 réservistes en France, la crise sanitaire complique les choses avec la nécessité de fournir un test PCR négatif au Covid-19 avant de prendre l'avion pour Le Caire.

Troisième pivot derrière Fabregas (Barcelone) et Karabatic (Paris), Nicolas Tournat (Kielce) s'est montré décisif lors de la prolongation face à la Hongrie (35-32) avec un but et un pénalty obtenu. L'ex-Nantais a terminé à 3/3 sur des tirs de près.

Au poste d'arrière gauche, Jean-Jacques Acquevillo devrait faire son retour dans le groupe des 16 joueurs inscrits sur la feuille de match. Avec le retour de N'Guessan à la fin du tour principal, le joueur de Nîmes faisait de nouveau partie des 4 remplaçants présents au Caire.

© 2021 AFP