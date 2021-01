L1: Dubois arrache la victoire pour Lyon face à Bordeaux

Publicité Lire la suite

Décines-Charpieu (France) (AFP)

Lyon, avec un but de Léo Dubois inscrit dans le temps additionnel, a repris provisoirement la tête de la Ligue 1 en s'imposant très difficilement 2 à 1 à domicile aux dépens de Bordeaux qui aurait pu tout aussi bien l'emporter, vendredi en ouverture de la 22e journée.

Les Lyonnais, qui enchaînent un second succès consécutif après leur victoire dans le derby à Saint-Etienne (5-0), comptent un point d'avance sur Paris Saint-Germain et Lille qui joueront dimanche, alors que les Bordelais, qui venaient de gagner trois fois de suite, restent 7e.

Dans les derniers instants d'un match qu'il n'a pas maîtrisé, l'OL, qui semblait s'acheminer vers un résultat nul que Bordeaux aurait mérité, Dubois, déjà auteur de deux passes décisives contre les Stéphanois, a trompé, malgré un angle fermé le gardien girondin Benoît Costil d'un tir puissant qui a heurté le poteau avant de rentrer dans la cage après un centre de l'aile gauche de Maxwel Cornet (90+2).

C'est Karl Toko Ekambi qui avait mis Lyon sur la bonne voie en première période en inscrivant son dixième but de la saison.

Bien placé en embuscade, il a repris un centre délivré de l'aile gauche par Memphis Depay après un corner et détourné malencontreusement par Laurent Koscielny dans les pieds du Camerounais (32).

Jusqu'alors les Bordelais avaient plutôt bien maîtrisé la rencontre mais sans pour autant se montrer dangereux pour le gardien lyonnais Anthony Lopes (aucun tir cadré).

Et du côté lyonnais, seul Bruno Guimaraes avait réussi à solliciter le gardien bordelais Benoît Costil (17) pour l'une des deux tentatives cadrées de l'OL sur cette pauvre première période.

- Lopes décisif face à Oudin -

Mais après la mi-temps, les Girondins ont affiché un peu plus d'ambition, réussi à jouer plus haut pour bousculer des Lyonnais à la peine et pour lesquels les entrées en jeu de Lucas Paqueta (62) et Houssem Aouar (72), remplaçants au coup d'envoi, n'ont pas apporté le bonus escompté.

Bordeaux a égalisé logiquement sur son premier tir cadré par Samuel Kalu qui a repris, pour son troisième but de la saison, un centre de Rémi Oudin à la conclusion d'une action sur laquelle Thiago Mendes et Léo Dubois ont été débordés (55).

Par la suite, les Bordelais ont gardé la maîtrise du match mais leurs offensives n'ont pas été assez bien exploitées.

Oudin notamment s'est heurté au gardien Anthony Lopes, décisif pour sa seule intervention du match (79). Un tir de Kalu est également passé de peu à côté (86).

A l'inverse, l'OL a peiné à se mettre en bonne position, hormis sur une reprise au-dessus d'Islam Slimani, la dernière recrue du club rhodanien, à la réception d'un centre délivré de l'aile gauche par Cornet dont l'entrée à été décisive (77). Puis un coup franc de Paqueta a été repoussé par Costil (86), avant que Dubois ne libère son équipe.

© 2021 AFP