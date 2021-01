L1: Villas-Boas ne pense pas rester à l'OM

Publicité Lire la suite

Marseille (AFP)

"Je pense que ça va être la fin": André Villas-Boas a déclaré vendredi qu'il ne pensait pas rester à l'Olympique de Marseille au-delà de la fin de son contrat, qui expire en fin de saison, évoquant "des résultats actuels désastreux".

"Oui, je pense que ça sera fini en juin. Je ne demande rien, avec la position qui est la notre. C'est normal. Je pense que ça va être la fin et je pense qu'on est tous d'accord", a-t-il expliqué.

Villas-Boas est arrivé à Marseille en début de saison dernière. Il a qualifié l'OM pour la Ligue des Champions mais les résultats sont beaucoup moins bons cette saison, avec une élimination dès la phase de poules en C1 et une sixième place en championnat.

Une possible prolongation de contrat avait pourtant été évoquée en fin d'année 2020 et les agents de Villas-Boas avaient alors rencontré la direction de l'OM.

"Je ne pense pas possible que ça arrive. On est à 15 points des meilleurs, une distance abyssale. Je vous l'ai déjà dit, l'année prochaine sera +l'année zéro+ à l'OM. Il y aura un nettoyage total. Il faut créer de bonnes bases pour la suite", a estimé Villas-Boas.

"Même moi, je n'attends pas ça (une proposition de prolongation, ndlr). Je ne suis pas prioritaire. Si on enchaine dix victoires et qu'on me propose une prolongation, alors peut-être. Mais je suis responsable des résultats actuels qui sont désastreux. Normalement avec ce genre de résultats, c'est plutôt le chemin inverse", a encore déclaré l'ancien coach de Chelsea et Tottenham.

