NBA: les Lakers chutent encore, les Clippers en profitent, portés par Batum

Los Angeles (AFP)

Les Lakers marquent le pas: ils ont concédé un deuxième revers consécutif à Détroit et les Clippers, vainqueurs à Miami grâce à un excellent Nicolas Batum, en ont profité pour leur ravir la 2e place de la conférence Ouest, jeudi en NBA.

. Les Lakers s'essoufflent

C'est rare pour être signalé, tant ils font tout pour l'éviter, mais les champions en titre, déjà battus la veille à Philadelphie (107-106) au terme d'une rencontre intense, ont connu pareille mésaventure pour la deuxième fois d'affilée, et plus largement cette fois, chez le mal classé Détroit (107-92).

L'absence d'Anthony Davis, touché au quadriceps droit, a énormément pesé au détriment de L.A. qui s'est évidemment appuyé sur LeBron James, parti sur de grosses bases en première période avec 20 points marqués, mais qui n'en a ajouté que 2 ensuite. Ses 10 passes (7 rbds) ont surtout trouvé Kyle Kuzma, 22 points également.

C'est défensivement que les Lakers ont perdu cette rencontre en craquant dans le money-time. Les Pistons (14e à l'Est) leur ont en effet infligé un 10-0 irrattrapable, dans le sillage de Derrick Rose (14 pts) alors très en vue.

L'ailier Blake Griffin, qu'on n'avait plus vu aussi fringant depuis longtemps, a réussi une belle performance 23 points (6 passes). Quant au Français Sekou Doumbouya, il s'est montré peu à son avantage en sortie de banc (2 pts, 1 rbd).

. "Batman" guide les Clippers

Sans les stars Kawhi Leonard et Paul George (protocole anti-Covid), ni le "guerrier" Patrick Beverley (genou), le costume du héros a été porté par Nicolas Batum pour les Clippers, vainqueurs à Miami (109-105) au terme d'un match à rebondissements.

Le Heat est parti fort en remportant le premier quart-temps 33-17. Puis Los Angeles a sévèrement répliqué dans les deux suivants pour Mener 88-69. Suffisant pour la gagne? Oui, mais de peu car les Floridiens de nouveau intenables dans les douze dernières minutes (36-21) sont passés près du hold-up.

"Batman", auteur de 18 points (6 rbds, 2 interceptions) a été prépondérant au succès californien, avec ses six paniers derrière l'arc (sur 9 tentatives) venus magnifier une grosse activité des deux côtés du terrain. Celui qui se morfondais sur le banc de Charlotte la saison passée retrouve à 32 ans tout son basket.

"Je joue cette année, ça change tout!", a commenté en plaisant à moitié le Français. "On est une très bonne équipe, on a super groupe, on joue bien... J'ai mis six paniers à trois points, mais c'étaient des tirs ouverts après qu'on ait très bien fait tourner le ballon. Sans trois joueurs-clés, on a montré de l'orgueil."

En face, le Heat (13e), encore privé de Jimmy Butler (Covid) et de Goran Dragic (aine), s'est bien battu à l'image de Bam Adebayo (16 pts, 13 rbds) et Tyler Herro (19 pts, 10 rbds), mais cela n'a pas suffi à lui éviter une cinquième défaite consécutive.

. Les Rockets sur leur lancée

L'ère James Harden se conjuguant désormais au passé, le présent se passe bien mieux à Houston: depuis le départ de la star à Brooklyn, l'équipe texane en est à cinq victoires en huit matches. Cette quatrième d'affilée l'a été aux dépens de Portland (104-101).

Victor Oladipo, arrivé en provenance d'Indiana dans le cadre de ce transfert "blockbuster" impliquant plusieurs équipes, a été décisif avec un panier à 26 secondes du terme synonyme de break définitif. L'arrière a fini meilleur marqueur de son équipe avec 25 points (7 rbds, 5 passes). John Wall a ajouté 20 points (6 passes) et Christian Wood 22 autres (12 rbds).

En face, Damian Lillard (30 pts) et Gary Trent Jr (23 pts) ont été adroits derrière l'arc avec 12 shoots entrés sur 24, mais ils n'ont pu peser sur la fin de match très serrée.

Portland (9-8) chute à la 7e place à l'Ouest, partagée avec Phoenix qui a facilement battu Golden State (114-93), malgré 27 points de Stephen Curry côté Warriors (9e).

