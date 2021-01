Top 14: la Rochelle-Toulouse reporté en raison de cas de Covid à Toulouse

Publicité Lire la suite

Toulouse (AFP)

Le choc entre La Rochelle et Toulouse, programmé dimanche en clôture de la 15e journée du Top 14, a été reporté "à une date ultérieure" en raison de "plusieurs cas positifs" au Covid-19 au sein de l'effectif toulousain, a annoncé vendredi la Ligue nationale de rugby (LNR).

L'entraîneur du Stade toulousain Ugo Mola avait fait savoir plus tôt en conférence de presse que "deux cas positifs" avaient été détectés dans le club et qu'un troisième joueur présentait "des symptômes douteux".

"Les deux cas positifs sont différents puisque l'un d'entre eux est symptomatique et l'autre non. Toutefois, nous devons nous montrer mesurés et prudents dans la gestion de ces cas", avait-il ajouté.

Le premier cas a été détecté mardi et tous les entraînements de la semaine ont été annulés depuis.

"L'ensemble de l'effectif professionnel est placé à l'isolement", a communiqué le Stade toulousain sur ses réseaux sociaux après l'officialisation par la LNR du report du match contre La Rochelle.

Les joueurs resteront à l'isolement "jusqu'à mercredi prochain, conformément à la date de notre premier cas positif avéré", a laissé entendre le manager toulousain Jérôme Cazalbou.

Un autre match de la 15e journée de Top 14, entre Bayonne et Agen, avait déjà dû être reporté en raison de cas positifs au Covid-19 dans l'effectif du SUA, dernier adversaire du Stade toulousain.

La LNR a par ailleurs annoncé que le coup d'envoi de la rencontre entre le Stade français et Castres était repoussé, dimanche, de 14H45 à 21H05.

© 2021 AFP