Ski alpin: "Un poids en moins", pour Clément Noël

Chamonix (France) (AFP)

"C'était une très belle journée", s'est félicité Clément Noël vainqueur du slalom de Coupe du monde de Chamonix samedi, presque un trait d'humour tant des trombes d'eau se sont abattues sur la station, rendant la course particulièrement difficile.

QUESTION: Comment accueillez-vous cette première victoire de la saison?

REPONSE: "Ça fait du bien. C'était une très belle journée. Ce n'était pas une journée parfaite comme l'année dernière où on avait le soleil, la neige dure et le public. Cette année, on n'a pas de public c'est un peu différent. Mais ça reste une journée assez géniale, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas gagné. Ça fait du bien de retrouver cette sensation, vraiment plaisir (...) Quand je passe la ligne (en tête avec encore deux coureurs à passer) je suis sûr d'être sur le podium et je suis sûr d'avoir fait le boulot, d'avoir réussi ma deuxième manche. C'est la première fois de la saison que +j'allume du vert+ en bas d'une deuxième manche, ça fait du bien."

Q: Est-ce que cela vous enlève un poids?

R: "Oui, ça fait un poids en moins, c'est sûr. Gagner une course dans l'hiver, c'est au moins ce que je voulais faire, j'aimerais bien qu'il y en ai plus (des victoires), j'aimerais bien faire autre chose, mais ce qui est passé est passé, sur les quatre dernières courses j'ai fait deux fois deuxième et une fois premier, c'est très très bien. Pour l'instant je savoure ça, on se reconcentrera pour demain et les championnats du monde (8-21 février)."

Q: Cette piste semble vous réussir particulièrement?

R: "Apparemment oui, même si c'étaient des conditions très différentes les deux fois. Elle me réussit bien, tant mieux. Mais ça ne s'explique pas spécialement, parce qu'elle n'a rien de particulier cette piste, elle n'est pas très raide, il n'y a pas de difficulté particulière. Mais j'ai aussi été bon sur des pistes très difficiles."

Propos recueillis en zone mixte par Robin GREMMEL

© 2021 AFP