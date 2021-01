Les Bleus du blanc: Adelisse en argent aux X Games

Publicité Lire la suite

Berlin (AFP)

Antoine Adelisse a été le seul Français à monter sur un podium cette semaine en ski nordique et acrobatique, avec une médaille d'argent décrochée aux prestigieux X Games d'Aspen, aux Etats-Unis.

Par ailleurs, les épreuves de coupe du monde de skicross prévues à Feldberg, en Allemagne, ont été annulées à cause des conditions météo.

X Games: Argent pour Adelisse

Antoine Adelisse, seul Français en lice aux X Games de Aspen, dans le Colorado, a dû se contenter samedi de la médaille d'argent en ski Big Air, battu par le Suisse Andri Ragettli.

Pour sa quatrième participation à la grand-messe du ski extrême, Adelisse n'a pu réaliser son rêve d'une première victoire dans les Rocheuses. L'an passé, le rider de 24 ans avait échoué au pied du podium (4e), mais avait eu ensuite des raisons de nourrir plus d'espoirs après l'or décroché à Hafjell lors de l'édition norvégienne des X Games.

. Fond: Lapalus meilleur Français

Maurice Manificat, Clément Parisse et Jules Lapierre ont été privés de l'étape de coupe du monde de Falun en Suède, soit parce qu'ils ont été testés positifs au coronavirus, soit parce qu'ils ont été identifiés comme cas contact, selon la Fédération française de ski.

Hugo Lapalus, 22 ans, en a profité pour s'affirmer comme une valeur sûre de l'équipe de France. Vendredi et samedi, sur les épreuves de 15 km, il a chaque fois été le mieux placé des tricolores, en 22e position dans les deux courses.

Sur le contre-la-montre libre, il termine à 1 min 58 sec 9/10 du vainqueur russe Alexander Bolshunov. Sur la mass start, il cède 15 sec 4/10 au même Bolshunov.

En sprint dimanche, Lucas Chanavat a été le seul Français à se hisser en finale, mais il a été décroché dès le début de course et n'a pris que la 5e place, à plus de 11 secondes du vainqueur norvégien Johannes Hoesflot Klaebo.

. Combiné nordique: Muehlethaler et Gérard dans les 30

Laurent Muehlethaler et Antoine Gérard se sont un peu rapprochés des meilleurs ce week-end, en prenant vendredi les 13e et 15e places de la première course de l'étape de Seefeld (Autriche).

Les deux hommes sont de nouveau entrés dans les 30 samedi puis dimanche, mais sans faire mieux que la 17e place de Muehlethaler samedi.

Mattéo Baud a également marqué des points une fois dans le week-end, grâce à une 25e position vendredi.

