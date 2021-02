Mercato L1: l'heure des derniers ajustements

Le nouvel attaquant de l'OM, le Polonais Arkadiusz Milik, entouré de l'entraîneur portugais André Villas Boas et du vice-président Pablo Longoria, lors de sa présentation officielle, le 26 janvier 2021 à Marseille

Jusqu'à lundi minuit, les équipes de Ligue 1 disposent d'une dernière fenêtre de tir pour recruter, mais la clôture du mercato d'hiver s'annonce calme, pour des clubs qui accumulent les difficultés économiques.

Le Championnat de France s'est déjà confiné: en ce début d'année, peu de formations ont pointé le bout de leur nez sur le marché, mis à part Marseille qui a attiré l'attaquant Arkadiusz Milik.

"Ce n'est pas normal", a constaté le directeur sportif de l'OM Pablo Longoria, face au faible nombre de transactions, conséquence logique de la conjoncture exsangue.

"Mais je crois que le mercato va s'activer" dans les derniers jours, a-t-il pronostiqué.

Devant les immenses pertes provoquées par la pandémie de Covid-19 et la crise des droits TV, estimées à plus d'1,3 milliard d'euros par la LFP en fin de saison, les présidents réfléchissent à deux fois avant de sortir le carnet de chèques.

Dans ce contexte, la clôture du mercato d'hiver, habituellement favorable au "panic buy" ("achat de dernière minute"), ne promet aucune flambée.

Même le Paris SG, qui évalue son manque à gagner à plus de 100 millions d'euros, s'est soumis au régime strict. "On verra les opportunités, surtout à travers les prêts", a expliqué le directeur sportif Leonardo, au magazine spécialisé France Football.

- Un milieu pour Marseille? -

Les rumeurs liant le PSG au milieu Christian Eriksen se sont refroidies depuis que son entraîneur Antonio Conte a assuré mardi que le Danois allait rester à l'Inter.

Le nom de l'Anglais de Tottenham Dele Alli, qui a déjà travaillé sous les ordres de Mauricio Pochettino, continue de circuler. Mais les "Hotspurs" restent inflexibles dans les négociations, affirment plusieurs médias.

Leonardo cherche aussi une porte de sortie pour Julian Draxler, en fin de contrat l'été prochain, mais l'international allemand compte honorer son bail jusqu'au bout, assure L'Equipe.

Avec le défenseur Pol Lirola (prêté pour six mois par la Fiorentina) et l'attaquant Milik (prêté par Naples pour 18 mois), Marseille s'est montré actif cet hiver, en vue de pouvoir se qualifier pour la prochaine Ligue des champions.

La signature de l'international polonais a levé de grandes attentes auprès des supporters, qui réclament un "grantatakan" depuis plusieurs années.

Ce n'est peut-être pas fini: l'entraîneur André Villas-Boas a demandé du renfort au milieu de terrain, où Morgan Sanson (vendu à Aston Villa) et Kevin Strootman (prêté au Genoa) sont partis. "On cherche la meilleure option possible", a affirmé le technicien, qui lui-même se dirige vers un départ en juin prochain.

A Lyon, l'excellent début de saison, couronné par le titre honorifique de champion d'automne, ont incité ses dirigeants à conserver le statu quo.

Ainsi, le seul départ marquant a été compensé: l'attaquant algérien Islam Slimani, libre, a pris la place de Moussa Dembélé, parti en prêt payant à l'Atlético Madrid.

- Statu quo à Lyon -

La star Memphis Depay, en fin de contrat en 2021, devrait elle bien finir la saison entre Rhône et Saône, malgré les rumeurs insistantes l'envoyant au FC Barcelone. "Tu es ici chez toi", lui a lancé sur Twitter son président Jean-Michel Aulas.

Lille a également vécu un hiver calme, alors que le changement de propriétaire, Gérard Lopez ayant cédé sa place de président à Olivier Létang, laissait entrevoir le contraire, surtout du côté des ventes.

Bien placé dans la course au podium, Monaco a déjà cassé sa tirelire pour le prometteur milieu sénégalais Krépin Diatta, acheté au Club Bruges pour 16 M EUR, selon des sources proches du dossier.

Derrière les équipes du wagon de tête, la doctrine reste la même: tenter un coup avec des moyens limités.

Bordeaux a réussi le sien avec le milieu ivoirien Jean-Michaël Séri, en échec à Fulham. Strasbourg aussi, avec l'arrivée en prêt du défenseur d'Aston Villa Frédéric Guilbert. Nice espère de son côté le défenseur Jean-Clair Todibo (prêté par le Barça au Benfica).

Mal-classé, Saint-Etienne cherche toujours un attaquant, alors que Nantes, pas mieux loti, espère du renfort dans l'entrejeu. Tant que le gong n'a pas retenti, tous les espoirs sont permis.

