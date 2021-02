XV de France: Dulin ou Bouthier, attraction arrière

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le revenant Brice Dulin ou le régulier, mais moins convaincant, Anthony Bouthier? Le Rochelais et le Montpelliérain se disputent la place de titulaire à l'arrière du XV de France avant le match face à l'Italie en ouverture du Tournoi des six nations 2021.

Un coup de pied gargantuesque face aux vice-champions du monde anglais et des performances brillantes lors du Tournoi 2020, dont un essai lors de la victoire historique au pays de Galles, semblaient avoir cimenté la place d'Anthony Bouthier au poste 15.

Un an plus tard, le Montpelliérain est plus vacillant, après avoir enchaîné des matches mi-figue mi-raisin. Une position fragile, dont a profité Brice Dulin à l'automne.

Durant deux matches, contre l'Italie puis l'Angleterre, le Rochelais a étalé toute sa classe, portant sur ses épaules la jeune équipe de France, remaniée en raison de l'accord LNR-FFR qui limitait le nombre de feuilles de matches des internationaux.

Trois ans après sa dernière cape, en juin 2017, Dulin a donc débarqué dans le rôle du papa expérimenté, du haut de ses 30 ans et 29 sélections (31 désormais), pour guider une bande de gamins sans expérience dans la nouvelle compétition créée pour compenser l'annulation des Tournées de l'été et de l'automne.

Désigné meilleur joueur de la Coupe d'automne des nations, l'ancien arrière du Racing 92, d'Agen ou de Castres semble avoir pris la corde.

Mercredi, lors de l'entraînement à haute intensité de la semaine, il portait d'ailleurs la chasuble bleue des titulaires probables, Bouthier celle des remplaçants.

"Il nous a apporté toutes les garanties du poste. C'est un véritable arrière, il est très bon sur les ballons aériens, offensifs ou défensifs. Il nous amène aussi son expérience, dans une équipe relativement jeune. Il a un pied gauche de qualité et on n'a pas de gaucher dans l'équipe", a d'ailleurs souligné Laurent Labit, l'entraîneur des avants du XV de France.

- Avantage Dulin -

Ouvreur de fortune au sein d'un MHR qui va mal (13e du Top 14), Bouthier, lui, peine à retrouver les sensations et les performances qui avaient fait de l'ancien maçon, encore joueur de Fédérale 1 (3e division) il y a moins de cinq ans, la belle histoire du début de mandat de Fabien Galthié.

"Anthony a eu une entorse au genou (mi-novembre, NDRL). Il n'est revenu que fin décembre. Pour retrouver pleinement ses aptitudes, il a besoin d'un peu de temps. En plus, il est dans un club qui est dans une situation difficile donc c'est plus compliqué de se remettre en selle, ce n'est pas idéal", a tempéré Labit, qui a assuré que le staff des Bleus conservait "une grande confiance en lui".

Un sentiment partagé par le directeur de la performance Thibault Giroud: "Il y a toujours une différence entre revenir à l'entraînement et revenir à la compétition. Son retour a aussi été lié à une situation d'urgence dans son club. Il a de grosses qualités énergétiques, il n'y a pas de souci sur son volume de jeu mais il doit tout remettre en ordre."

Car, à défaut d'être à son meilleur niveau, Anthony Bouthier n'a jamais véritablement déçu en Bleu. Mais Dulin semble avoir renvoyé le Montpelliérain dans ses propres 22: le Rochelais, par ses qualités de relance, son jeu au pied aussi long que précis ou ses qualités sur les ballons hauts, semble plus 'Galthié-compatible'.

"Une nouvelle génération est arrivée et a créé quelque chose d'extraordinaire. J'étais content de rejoindre cette aventure-là. Je suis sans doute plus près de la fin que du début mais je prends toujours autant de plaisir que la première fois", admettait-il d'ailleurs récemment. Dulin revient de loin.

