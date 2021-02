Angleterre: Manchester United veut mettre la pression sur City

Publicité Lire la suite

Londres (AFP)

Pour suivre le train infernal mené en tête par Manchester City, son dauphin et voisin, United, ne pourra pas se permettre de faux-pas, mardi, contre Southampton, pour la 22e journée de Premier League.

Avec 8 victoires de suite en championnat, dont les 5 dernières sans prendre de but, Manchester City a pris 3 points d'avance en tête, avec un match en retard.

Depuis 12 journées, ils ont engrangé 32 points sur 36 possibles, un parcours qui ressemble beaucoup à celui de Liverpool l'an dernier et pourrait vite tourner au cavalier seul si la concurrence fléchit.

Cela a été un peu le cas de United, son principal rival et premier prétendant au titre en action, dès mardi (21H15), qui reste sur une défaite et un nul.

Face à des Saints en nette perte de vitesse - 6 points pris lors des 8 derniers matches, après 23 sur les 12 premières journées - la victoire sera impérative pour mettre sous pression les Citizens avant leur déplacement à Burnley, mercredi (19h00).

Face à une équipe qu'ils ont battue 11 fois sur les 12 dernières confrontations, pour un nul, en inscrivant au moins trois buts lors à 8 reprises, City partira largement favori.

Un succès permettrait aux hommes de Pep Guardiola de garder au moins 4 points d'avance sur Liverpool, qui reçoit le 17e, Brighton, (21h15), avant le choc entre les champions des trois dernières saisons, à Anfield, dimanche.

Les Reds chercheront à défendre leur 3e place face aux assauts de Leicester, qui se déplace chez le relégable Fulham.

En clôture de cette journée, jeudi, le derby londonien mettra aux prises Tottenham et Chelsea, respectivement 6e et 7e, départagés à la différence de but (33 points).

Un éventuel perdant verrait ses chances dans la course aux 4 premières places, qualificatives pour la Ligue des champions, sérieusement écornées.

Mardi:

(19H00) Sheffield United - West Bromwich Albion

Wolverhampton - Arsenal

(21h15) Manchester United - Southampton

Newcastle - Crystal Palace

Mercredi:

(19h00) Burnley - Manchester City

Fulham - Leicester

(20h30) Leeds - Everton

(21h15) Aston Villa - West Ham

Liverpool - Brighton

Jeudi:

(21h00) Tottenham - Chelsea

