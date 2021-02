Etoile de Bessèges: Laporte ouvre son compteur

Publicité Lire la suite

Marseille (AFP)

Le Français Christophe Laporte (Cofidis) est le premier leader de la 51e Etoile de Bessèges cycliste après avoir remporté mercredi la première étape disputée autour de Bellegarde (Gard) devant son compatriote Nacer Bouhanni (Arkea-Samsic) et le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo).

Le Varois, âgé de 28 ans, n’était plus venu sur l’épreuve depuis 2019, année où il avait décroché deux étapes et le classement général.

"Depuis cet hiver, je suis très motivé, surtout après une année 2020 pas terrible", a-t-il confié.

Laporte s’est imposé au prix d’un effort violent dans la côte de la Tour de la Madone, une montée de 600 mètres aux pourcentages élevés (+10% par endroits).

Il a contré l’attaque de Bouhanni, qui a lancé le sprint de loin. Les deux hommes ont terminé dans le même temps, avec deux secondes d’avance sur le peloton réglé par Pedersen.

"C’est le genre d’arrivée que j’apprécie et c’est une course que j’aime aussi", a expliqué le routier-sprinteur varois, à l’aise dans les arrivées en montée.

Cette première étape en Terre d’Argence a été marquée dès le départ par le forfait de l’équipe Sport Vlaanderen-Baloise. La formation belge a en effet enregistré un cas positif de Covid mardi soir au sein de son encadrement et a préféré jeté l’éponge par précaution.

Le scénario de course fut des plus classiques, avec une échappée de trois coureurs comptant jusqu’à six minutes d’avance en première partie de journée. Le trio a été absorbé dans le final par les équipes de sprinteurs.

Jeudi, la 2e étape ne propose pas plus de relief. Elle relie Saint-Geniès de Malgoirès à La Calmette sur 153,8 kilomètres.

