Hand: Metz perd son invincibilité à domicile en C1 contre Kristiansand

Paris (AFP)

En s'inclinant contre les Norvégiennes de Kristiansand 29 à 28, les Messines ont perdu leur invincibilité à domicile en Ligue des champions, et se sont compliquées la tâche dans la course à l'une des deux premières places de leur groupe.

En Ligue des champions, les Dragonnes n'avaient plus perdu dans leurs Arènes depuis la fin janvier 2017, mais mercredi en début de soirée elles ont dû déposer les armes contre Kristiansand et son armada d'internationales norvégiennes, sacrées championnes d'Europe en décembre (six sur la feuille de match).

Avec ce quatrième revers dans cette campagne européenne 2020/21 si particulière en raison de la pandémie de Covid-19, les joueuses d'Emmanuel Mayonnade restent à la 2e place de leur groupe avec 14 points (11 matches joués), un de moins que les Russes de Rostov (15 pts, 9 matches).

Elles voient surtout les Norvégiennes fondre sur elles, avec 12 points mais seulement sept matches au compteur pour les coéquipières des arrières Henny Reistad et Nora Mork, et de la gardienne Katrine Lunde.

Kristiansand s'affirme comme prétendant à l'une des deux premières places du groupe, synonyme de qualification directe pour les quarts de finale, alors que les équipes classées de la 3e à la 6e place devront passer par un barrage.

Mercredi, les Messines ont été peu efficaces en attaque (37%) en attaque dans les 30 premières minutes. C'est la gardienne messine Hatadou Sako qui les a maintenues au contact, avec 13 arrêts (16 sur l'ensemble de la partie). Elle a permis à ses coéquipières de rentrer au vestiaire à la pause avec seulement deux buts de retard (13-11).

En cours de seconde période, les quadruples championnes de France en titre ont pris les commandes à l'entrée du dernier quart d'heure (24-23, 47e), et ont eu une balle pour prendre deux buts d'avance, mal négociée.

Mork, meilleure marqueuse de l'Euro-2020, et Reistad ont fait mal aux Messines, avec respectivement huit et sept réalisations. Avec trois buts de retard (29-26) à moins de trois minutes, Metz n'a rien pu faire pour recoller au score, malgré la bonne seconde période de la pivot Astrid N'Gouan (six buts, autant qu'Orlane Kanor).

Les joueuses d'Emmanuel Mayonnade se déplaceront à Bietigheim (Allemagne) dimanche pour le compte de la 13e journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Elles recevront ensuite Bucarest le 13 février pour la 14e et dernière journée et devront encore se déplacer à Kristiansand, si la situation sanitaire le permet.

