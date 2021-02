Etoile de Bessèges: le tour de force de Wellens

Publicité Lire la suite

Marseille (AFP)

Le Belge Tim Wellens (Lotto-Soudal) a remporté vendredi en solitaire la 3e étape de l’Etoile de Bessèges, tracée sur 156 kilomètres autour de la ville éponyme (sud de la France), et s'est ainsi emparé du maillot corail de leader, détenu depuis mercredi soir par le Français Christophe Laporte (Cofidis).

Wellens faisait partie d’une échappée de 17 coureurs regroupant de nombreux favoris, comme le Colombien Egan Bernal et le Polonais Michal Kwiatkowski (Ineos) ou le Belge Greg Van Avermaet (AG2R Citroën).

Le Belge aux 16 victoires en World Tour s’est extirpé seul de ce groupe et a devancé de 37 secondes son compatriote Edward Theuns (Trek-Segafredo) et le Danois Mads Würtz Schmidt (Israël Start Up Nation). Ces deux hommes l’accompagnent également sur le podium du classement général.

L’échappée s’est détachée huit kilomètres après le sommet du col des Brousses (km 54), bien avant la côte de Tharaux (km 80), dernière difficulté de la journée.

Derrière, le peloton s’est scindé en trois morceaux, le premier étant emmené par les Cofidis de Laporte et les EF Éducation Nippo de Rigoberto Uran. Malgré le relief plus plat dans le final, il n’a jamais pu revenir sur l’avant de la course.

Devant, Wellens a attaqué à 16 kilomètres du but, laissant le soin à ses équipiers Philippe Gilbert et Stefano Oldani de contrôler les poursuivants.

Double vainqueur d’étapes sur le Giro et la Vuelta, Wellens, âgé de 29 ans, est désormais bien placé pour remporter la 51e édition de l'épreuve gardoise, qui se termine par un contre-la-montre de 10,7 kilomètres dimanche à Alès.

Samedi, la 4e étape entre Rousson et Saint-Siffret est longue de 150,2 km.

