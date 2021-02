Angleterre: humilié par City, Liverpool risque de perdre sa couronne

Publicité Lire la suite

Malgré un penalty raté, Manchester City a infligé dimanche une troisième défaite de rang à domicile à Liverpool, écrasé 4-1 et dont les chances de défendre son titre sont sérieusement compromises après 23 journées de Premier League.

- Liverpool sombre face à City

Pep Guardiola ne l'avait jamais emporté à Anfield Road, mais ses hommes prennent cinq longueurs d'avance sur leur dauphin, Manchester United, accroché samedi par Everton (3-3), et surtout dix longueurs sur les Reds alors qu'ils ont un match en moins que ces deux équipes.

Liverpool, qui n'avait plus perdu trois matches de suite chez lui en championnat depuis 1963, doit maintenant sérieusement regarder dans le rétroviseur où Chelsea, qui a gagné (2-1) à Sheffield United et West Ham, sont à un point, mais aussi Everton, 7e à trois points mais avec deux matches en moins, menacent sa place en Ligue des Champions.

Liverpool aura fait illusion 70 minutes face à l'équipe la plus en forme en Premier League et peut-être en Europe, puisque les Citizens en sont à 14 matches consécutifs sans défaite, dont 12 victoires, en championnat.

La portée sportive mais aussi symbolique de ce triomphe est retentissante pour les double champions 2018 et 2019, réduits au rôle de spectateur l'an dernier par le cavalier seul des hommes de Jürgen Klopp.

Le milieu de terrain allemand Ilkay Gündogan, qui a raté un penalty lors du premier acte avant d'inscrire un doublé (1-0, 49e, puis 2-1, 73e), a encore été très en vue, lui qui fait depuis plusieurs matches totalement oublier l'absence de Kevin de Bruyne.

Les errements défensifs d'une équipe de Liverpool essayant de colmater tant bien que mal les trous laissés par les blessures ont fini aussi par lui coûter cher. Aucune des deux recrues défensives du mercato d'hiver - Ben Davies et l'international turc Ozan Kabak - n'étaient d'ailleurs titulaires au coup d'envoi.

Et la façon dont Trent Alexander-Arnold s'est fait passer sur l'action amenant le penalty, ou même la faute de Fabinho - qui n'aurait pas posé de problème au milieu du terrain où il joue habituellement, mais était bien plus préjudiciable dans une surface de réparation - montrent les limites du bricolage permanent.

Liverpool a aussi été "trahi" par son gardien Alisson, qui revenait de blessure et était incertain pour ce match au sommet. Auteur de plusieurs erreurs incroyables dans le jeu au pied, il a été à l'origine du deuxième but de Gündogan et de celui de Raheem Sterling (3-1, 76e).

Offensivement aussi, Liverpool souffre, et le but de Mohamed Salah sur un penalty (1-1, 63e), qui avait brièvement fait renaître l'espoir, est un bien piètre cache-misère. Cela n'enlève rien à la prestation exemplaire de City en seconde période qui fait des hommes de Guardiola les favoris incontestés pour le titre.

- Tottenham repart grâce à Kane

Avec le retour de son attaquant-buteur Harry Kane, Tottenham a renoué avec le succès en battant le relégable West Bromwich Albion (2-0), dimanche, et s'accroche au wagon européen: avec 36 points, les Spurs sont 8e à quatre points des places qualificatives pour la C1, mais avec un match en moins.

West Brom, avec 12 points et 11 longueurs de retard sur le premier non-relégable, a de plus en plus des airs de condamné au retour en Championship (D2), un an près s'en être extrait.

Avant ce match, Tottenham restait sur trois défaites de rang en championnat, du jamais vu pour une équipe dirigée par José Mourinho, mais le retour du capitaine de la sélection anglaise a fait le plus grand bien aux Spurs, même si un succès face à une équipe ayant encaissé 54 buts en 23 matches doit être relativisé.

Les Londoniens ont dû attendre le second acte pour trouver la faille par Kane lui-même, très bien servi par une passe de Pierre-Emile Hojberg dans un intervalle, qui a conclu du plat du pied (1-0, 54e).

Le but du break est venu quatre minutes plus tard sur un contre emmené par Lucas Moura qui a bien décalé Son Heung-min. Le sang-froid du Coréen devant le but a fait le reste (2-0, 58e). Du baume au cœur pour Tottenham qui se rendra à Manchester City samedi prochain pour un test d'une toute autre ampleur.

Dans le deuxième match de l'après-midi, Leicester n'a pas pu faire mieux qu'un nul vierge (0-0) à Wolverhampton, malgré le retour de son buteur fétiche, Jamie Vardy, entré à une demi-heure de la fin. Leicester conserve sa 3e place avec 43 points.

