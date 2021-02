NBA: les Sixers planent, les Lakers rament et Curry s'enflamme en vain

Publicité Lire la suite

Los Angeles (AFP)

Philadelphie a consolidé samedi sa première place au sommet de la conférence Est en battant Brooklyn, lors d'une soirée où les Lakers, champions NBA en titre, ont souffert pour battre Detroit.

Emmenés par l'intenable Stephen Curry (57 points), les Golden State Warriors auraient pu célébrer aussi une victoire, mais ont finalement courbé l'échine contre Dallas.

- A l'Est, Philly is the best -

Bonne opération pour les Sixers: en battant les Nets 124-108, les joueurs de Doc Rivers ont à la fois consolidé leur statut de leader de la conférence Est et repoussé un rival pour le titre, certes privé samedi de Kevin Durant et Kyrie Irving.

Joel Embiid (33 points et neuf rebonds), Tobias Harris (21 points, 12 rebonds, 6 passes) et Ben Simmons (16 pts, 12 rbds et 8 passes) ont été les principaux artisans de la 17e victoire en 24 matches cette saison de Philadelphie.

En face, James Harden a frôlé le "triple double" (26 points, 10 passes, 8 rebonds). Mais en l'absence de Durant, écarté en vertu du protocole sanitaire de la NBA, et d'Irving (foulure à l'index droit), les Nets n'ont pas réussi à faire la différence et sont 4e (14 v-11 d).

Milwaukee, qui a largement battu Cleveland samedi (124-99), est deuxième (15 v-8 d) et Boston troisième (12 v-9 d).

- Curry brille, mais c'est Dallas qui sourit -

Le match entre Dallas et Golden State a offert un duel épique entre Luka Doncic et Stephen Curry. Les Mavericks, largement dominés jeudi par les Warriors (147-116), ont pris leur revanche en s'imposant sur le fil 134-132.

Au récital de 57 points de Curry, Luka Doncic a répondu par 42 points, de quoi égaler le meilleur total de sa carrière.

"Quel festival de basket ce soir", s'est émerveillé le coach de Dallas Rick Carlisle. "Curry et Doncic ont été impressionnants, les deux équipes ont joué avec beaucoup de cœur et de joie", a-t-il ajouté.

Auteur de onze paniers à trois points, la star de Golden State a ramené les Warriors à un point des Mavericks, alors qu'il restait dix secondes avant le buzzer. Mais à six secondes du terme, l'Allemand Maxi Kleber lui a répliqué pour donné une avance irréversible de quatre points aux Texans, avant-derniers de la conférence Ouest (10 v-14 d).

- Les Lakers au bout du suspense -

Dans le dernier match de la soirée, les Lakers l'ont emporté en prolongation (135-129) face aux Detroit Pistons. Au Staples Center, les champions en titre ont pris leur revanche sur la franchise du Michigan, qui leur avait infligé une nette défaite il y a une dizaine de jours (107-92).

Mais les Californiens ont eu chaud, après avoir laissé filer un avantage de dix-sept points. C'est finalement au bout de la deuxième prolongation qu'ils ont achevé les Pistons, derniers de la conférence Est (5 v-18 d).

LeBron James (33 pts, 5 rbds et 11 passes) et Anthony Davis (30 pts, 5 rbds) se sont comme souvent illustrés. Dans le camp adverse, Jerami Grant (32 pts, 6 passes) et Josh Jackson 28 pts, 8 rbds) ont eux aussi brillé.

Au classement de la conférence ouest, les Lakers sont deuxièmes (18 v-6 d), toujours devancés par Utah (18 v-5 d).

Cinquièmes (13 v-10 d), les Spurs ont dominé samedi les Houston Rockets 111-106.

