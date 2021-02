Open d'Australie: Djokovic contre le reste du monde

Publicité Lire la suite

Melbourne (AFP)

Entre les effets psychologiques de la quarantaine, les blessures avérées ou craintes et le manque de compétition, c'est un Open d'Australie peu lisible qui débute lundi à Melbourne où Novak Djokovic visera un 9e titre, son 18e Majeur.

Bonne nouvelle cependant: après quatorze jours d'isolement plus ou moins strict lié au Covid-19, les joueurs vont retrouver du public, puisque les organisateurs ont annoncé vouloir laisser entrer 25.000 à 30.000 spectateurs par jour dans l'enceinte du Melbourne Park.

. "Djoko" et "le Djoker"

"Je me sens effectivement comme à la maison, et particulièrement sur le Rod Laver", a déclaré cette semaine le Serbe au sujet du principal court du complexe du Melbourne Park qui accueille le premier tournoi du Grand Chelem de la saison.

Et il est bien préparé. "Quand on sort d'un bloc d'entraînement intensif et à quelques jours de l'ATP Cup et l'Open d'Australie, tu ne veux pas prendre trop de risques", a-t-il dit pour expliquer avoir privilégié une séance de kiné, quitte à manquer le premier set d'un match exhibition le 29 janvier.

Ce jour-là, comme de très nombreux autres joueurs, il souffrait d'ampoules à la main après une longue période sans jouer.

Le meilleur joueur actuel sur dur sera forcément l'homme à battre de cette édition 2021. Mais s'il est incontestable dans le jeu, il est contesté dans son attitude.

Disqualifié lors du dernier US Open pour avoir "allumé" -bien involontairement- une juge de ligne avec une balle, il a de nouveau attiré les critiques lors de la quarantaine imposée aux joueurs à leur arrivée à Melbourne.

Isolé dans des conditions VIP à Adelaïde avec le gratin du tennis, il a tenté d'obtenir une amélioration des conditions de quarantaine de ses collègues confinés à Melbourne. Mais ces propositions (notamment mise à disposition de maisons dotées de courts de tennis et des repas de meilleure qualité) adressées à l'organisation n'ont pas eu l'impact espéré, loin de là.

C'est d'un ferme "non" que lui a répondu le Premier ministre de l'Etat de Victoria, et des joueurs ont été cinglants.

"Certains ont besoin de rendre public tout ce qu'ils essaient de faire pour aider les autres", a ainsi commenté Rafael Nadal. Nick Kyrgios a qualifié Djokovic de "crétin" et Stan Wawrinka a ironisé sur des propositions faites "depuis Adélaïde ? Ahhahah".

. Les opposants

Le tirage au sort a été rude avec Djokovic. Avant d'accéder à une éventuelle finale contre Nadal, qui visera le record masculin de 21 titres du Grand Chelem, et en l'absence de Roger Federer, le Serbe devra batailler ferme dès les 8es de finale. Pourraient ainsi se dresser sur sa route Stan Wawrinka (18e) ou Milos Raonic (15e), Alexander Zverev (7e) et Dominic Thiem (3e) qu'il avait battu l'an dernier en finale, mais qui depuis a gagné beaucoup de confiance en remportant son premier Majeur, à l'US Open.

Dans le bas du tableau, Nadal, s'il est physiquement remis (il a renoncé à jouer l'ATP Cup cette semaine et n'a plus joué en compétition depuis sa demi-finale des Masters en novembre), devrait avoir un parcours plutôt dégagé jusqu'en quarts où l'attendrait Stefanos Tsitsipas (6e) puis Daniil Medvedev (4e). Ce dernier, tout comme son compatriote Andrey Rublev (8e), ont confirmé durant l'ATP Cup leur spectaculaire fin de saison 2020, en offrant à la Russie sa première ATP Cup.

Chez les Français, on comptera surtout sur Gaël Monfils (11e), qui pourrait affronter Zverev en 8es.

Dans le tableau féminin, où la hiérarchie est plus évolutive, Garbine Muguruza (finaliste 2020) et Ashleigh Barty (N.1 mondiale), notamment, ont fait état de grandes ambitions en atteignant la finale du Yarra Valley, finalement remportée par l'Australienne. Serena Williams, poursuivra sa quête d'un 24e Majeur pour égaler le record de Margaret Court.

. Les difficultés

Plusieurs joueurs, dont Nadal, Serena Williams, Naomi Osaka, Simona Halep, Victoria Azarenka ou Bianca Andreescu, ont renoncé à jouer ou déclaré forfait en faisant état de blessures lors de la semaine de tournois préparatoires à l'AO. Le plus probable est qu'il s'agisse pour eux de se préserver physiquement en vue du Majeur.

Mais l'ex-N.1 mondial Jim Courier a souligné l'aspect "crucial" de l'approche mentale après 14 jours de quarantaine (72 joueurs ont été confinés sans autorisation de sortir quand les autres ont eu droit à 5 heures quotidiennes pour s'entraîner). Les joueurs "ont déjà dépensé beaucoup d'énergie psychique pour essayer de se mettre dans le bon état mental. Certains m'ont dit qu'il ne leur en restait pas beaucoup", a relevé l'Américain.

