Mondiaux de ski alpin: Pourquoi le "trio magico" des skieuses italiennes est si fort?

Cortina d'Ampezzo (Italie) (AFP)

Malgré le douloureux forfait de Sofia Goggia, les skieuses italiennes peuvent nourrir de grandes ambitions à domicile aux Mondiaux de Cortina d'Ampezzo dans quasiment toutes les disciplines. Le fruit d'un travail orienté vers la polyvalence au service de grands talents.

Trois têtes dépassent à longueur d'année, sur presque toutes les disciplines. Sofia Goggia, Federica Brignone et Marta Bassino forment un redoutable et sympathique trio au quotidien qui collectionne les trophées mois avec constance.

Depuis la saison dernière, elles ont accumulé à elles trois un impressionnant total de 34 podiums, dont 15 victoires, en Coupe du monde.

La charismatique championne olympique de descente Sofia Goggia a cependant dû déclarer forfait pour "ses" Mondiaux, à cause d'une lourde blessure (fracture du plateau tibial latéral du genou droit) en marge des compétitions de Garmisch (Allemagne) il y a une semaine.

Un véritable coup dur pour l'Italie qui peut toujours compter sur le reste de cette petite équipe, dont l'émulation est l'une des clefs.

"On est une équipe qui skie très bien à l'entraînement, ce qui nous tire vers le haut. On n'aime pas perdre, même à l'entraînement, on essaie toujours d'être la meilleure", explique Federica Brignone.

- "Comme un orchestre" -

"Le secret de notre équipe est le capitaine, notre coach Gianluca Rulfi, avance Sofia Goggia. Il est calme et nous laisse travailler dans la sérénité. Il a une vision +holistique+, il sait comment nous amener au plus haut niveau. Chaque année, quelqu'un apporte quelque chose de nouveau et on élève la barre."

"Le secret, c'est que chaque élément est à la bonne place, Rulfi est le capitaine mais tout le monde sur le bateau sait ce qu'il a à faire. C'est comme un orchestre, on joue tous de notre instrument dans notre coin mais il faut du talent pour jouer la symphonie parfaitement. On a le chef d'orchestre et des individus inspirés eux aussi. Ca fait une belle synergie."

Alors que la plupart des nations regroupent les skieuses par spécialité, l'Italie a créé en plus un groupe "élite", qui regroupe ses trois championnes, et a fait le pari de la polyvalence.

- "Sans prendre de repos" -

L'hiver dernier, Brignone (30 ans) a remporté le classement général de la Coupe du monde en disputant 25 des 30 courses possibles et en montant sur le podium dans quatre disciplines différentes (descente, super-G, géant, combiné). Un côté touche à tout qu'elle cultive depuis le plus jeune âge.

"Jeune, ça dépend de ton club. Il faut une structure pour tout faire et des athlètes qui ont envie, qui travaillent tous les jours sans prendre de repos (...) Quand je suis entrée en Coupe du monde il y avait deux groupes: vitesse et technique. En Coupe d'Europe (la 2e division du ski, NDLR) j'étais polyvalente, mais on a mis du temps à revenir à ça en Coupe du monde, j'ai recommencé en 2014/15. Marta (Bassino) est arrivée quand on a lancé ce projet de polyvalentes, donc bien qu'elle soit plus jeune elle a autant d'expérience que moi en la matière."

Marta Bassino, c'est la dernière pépite, qui domine outrageusement le géant cette saison (quatre victoires en six courses). A l'aise également en super-G (un podium) et présente en slalom et en descente, elle est 4e du classement général et sera une sérieuse prétendante au gros globe de cristal dans le futur, voire dès cette saison.

En plus, les Italiennes du groupe de vitesse sont également capables de jolis coups, notamment Elena Curtoni et Francesca Marsaglia. De quoi nourrir de grandes ambitions à Cortina.

