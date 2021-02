Open d'Australie: Nadal assure au 1er tour, mais souffre toujours

Publicité Lire la suite

Melbourne (AFP)

Le N.2 mondial Rafael Nadal, malgré un dos toujours douloureux, a réussi mardi son entrée en lice à l'Open d'Australie en battant facilement le Serbe Laslo Djere (56e), 6-3, 6-4, 6-1 en moins de deux heures (1h53).

Un résultat express et rassurant pour l'Espagnol qui n'avait plus joué de match officiel depuis près de trois mois, ayant renoncé la semaine dernière à disputer l'ATP Cup en raison de douleurs au dos.

"J'ai réussi à gagner en trois sets, c'est toujours positif de commencer comme ça. D'autant qu'il est toujours difficile de jouer un match officiel après une longue interruption. Donc c'est un bon début, je suis content", a commenté Nadal qui cherche à battre, à Melbourne, le record de titres en Grand Chelem, qu'il codétient pour le moment avec le Suisse Roger Federer (20).

Reste que son dos continue de l'inquiéter.

"Comme je l'ai dit il y a deux jours, mon dos n'est pas parfait. Chaque jour qui passe est probablement un pas vers une amélioration. Il y a toujours une chance que (la douleur) passe et c'est pour ça que je suis là, que je me bats en espérant que ça aille mieux et que je puisse me donner une chance" d'avancer dans le tournoi, a-t-il déclaré.

Mais "aujourd'hui, ça ne va pas très bien, a-t-il cependant reconnu. Il faut que je modifie un petit peu mon geste de service."

Au deuxième tour, il sera opposé à l'Américain Michael Mmoh (177e), issu des qualifications.

