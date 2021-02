XV de France: Marchand ne peut pas "répondre à la place" de Sexton après son K.-O.

Publicité Lire la suite

Marcoussis (France) (AFP)

Sorti sur protocole commotion contre l'Italie, le talonneur du XV de France Julien Marchand assure se sentir "très bien" avant le deuxième match du Tournoi des six nations, dimanche en Irlande, où le public va lui manquer, "insultes" et "chambrages" compris.

Question: Comment vous sentez-vous après le coup reçu à la tête face à l'Italie, qui vous a contraint à céder votre place en début de deuxième mi-temps?

Réponse: "Ça va très bien. C'est vrai que je suis sorti, mais j'aurais pu re-rentrer puisque le protocole (commotion) avait été positif. On a refait un protocole 48 heures après et tout va bien, on ne m'a décelé aucune commotion. Le staff et l'encadrement médical (de l'équipe de France) font bien les choses. J'ai pu reprendre un peu l'entraînement ce matin (mardi)."

Q: L'ouvreur irlandais Jonathan Sexton a lui aussi été touché à la tête ce week-end, contre le pays de Galles. Assez sévèrement au vu des images et ce n'est pas la première fois. Ne serait-ce pas un mauvais message en matière de santé des joueurs s'il devait tout de même être aligné dimanche contre la France?

R: "C'est sûr que ce n'est pas une bonne chose si la personne est commotionnée, qu'elle était K.-O. et qu'elle a subi plusieurs chocs sur la tête. On commence à connaître un peu les dégâts que ça peut avoir plus tard. Après, personne n'est à sa place. On ne sait pas ce qu'il a exactement. Peut-être qu'il a juste subi un choc à la tête et que ça va. Toute cette procédure est délicate. Personnellement, si j'avais vraiment eu un K.-O. ou un très gros choc, j'aurais sans doute laissé ma place ce week-end. Mais je ne peux pas répondre à la place d'un d'autre. Lui (Sexton) répondra pour tout le monde et on verra bien ce week-end."

Q: Jouer à huis clos à Dublin, où l'ambiance peut être intimidante en temps normal pour les adversaires de l'Irlande, est-il un avantage pour vous cette année?

R: "Il y aura peut-être moins de pression de la part des supporters. Mais franchement, tout le monde commence à en avoir un peu marre et aimerait retrouver des stades pleins, même avec quelques insultes ou quelques chambrages de la part des adversaires. Ça commence à être un peu chiant. On s'entend peut-être un peu mieux sur le terrain, mais tout l'à-côté, tout ce qui fait que le rugby est beau, ça commence à manquer."

